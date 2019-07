Cánticos racistas en acto electoral de Trump intensifican la tensión en EE. UU.

Los lemas fueron coreados por los seguidores de Trump en un acto de campaña del gobernante este miércoles 17 de julio en Greenville, Carolina del Norte, después de que el mandatario cargara contra la legisladora Ilhan Omar, una joven musulmana nacida en Somalia que representa en el Congreso de EE. UU. a uno de los distritos de Minesota.

Trump evitó sumarse al coro de voces, pero se mantuvo en silencio con una sonrisa cómplice.

This is one of the single most racist moments in modern American political history. As Trump began attacking my friend Congresswoman Ilhan Omar, the crowd began chanting “SEND HER BACK, SEND HER BACK.” It’s utterly despicable and dangerous. We are here. We are in THAT time. UGLY. pic.twitter.com/6M0PBXe4Lr

