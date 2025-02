Cárceles de El Salvador: ¿Puede Estados Unidos enviar sus criminales a prisiones de otros países?

El pasado lunes 3 de febrero, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para discutir la posibilidad de que la Nación salvadoreña reciba a criminales estadounidenses y deportados, con la intención de llegar a un acuerdo "sin precedentes" en toda la historia de América Latina.

Ante esta situación, el mandatario salvadoreño anunció públicamente que le ofreció a los Estados Unidos la oportunidad de "externalizar parte de su sistema penitenciario" y está dispuesto a admitir únicamente a criminales convictos, incluyendo a los ciudadanos estadounidenses, en la megaprisión ubicada en San Vicente, conocida como CECOT.

Bukele indicó que El Salvador podría recibir delincuentes extranjeros en el Centro de Confinamiento del Terrorismo a cambio de una tarifa, "la cual sería relativamente baja para los Estados Unidos", pero lo suficientemente alta para el país centroamericano, por lo que esa cuota podría ayudar a sostener el sistema penitenciario salvadoreño.

A pesar de que CECOT es una cárcel de máxima seguridad en donde cumplen condena los miembros de las pandillas más peligrosas de Centroamérica, existe la duda si el presidente Donald Trump cuenta con el poder para enviar a sus criminales a prisiones de otros países; como los integrantes de la organización criminal, "Tren de Aragua".

"El presidente Nayib Bukele decidió aceptar el acuerdo para la deportación de cualquier extranjero ilegal en Estados Unidos que sea un criminal de cualquier nacionalidad, como los de la pandilla MS-13 (El Salvador, Honduras y Guatemala) y el Tren de Aragua de Venezuela", afirmó Marco Rubio, al término de su reunión con el presidente salvadoreño.

Sin embargo, el mismo presidente estadounidense, Donald Trump, está consciente que este proceso implica ciertos problemas legales: "Si tuviera el derecho a hacerlo, lo haría inmediatamente, pero por el momento lo estamos estudiando, para así poder llegar a un acuerdo y sacar a esos animales de Estados Unidos", agregó el republicano.

Lea más: Elon Musk reacciona a programa de reinserción social de Bukele en las prisiones de El Salvador

Por ahora, cualquier intento del magnate neoyorquino de deportar a ciudadanos estadounidenses a una cárcel extranjera, será refutado ante los tribunales del país norteamericano, tomando en consideración que todos los residentes que nacieron en los Estados Unidos gozan de una protección legal en contra de la deportación.

No obstante, en el caso de las personas naturalizadas, las cuales son aquellas que no nacieron en Estados Unidos y obtuvieron la ciudadanía estadounidense a través de un proceso legal, pueden perder la nacionalidad a través de un proceso en el que se demuestra que el residente cometió algún tipo de fraude para engañar a las autoridades.

De acuerdo con el abogado de inmigración, Alex Chuic, todos los ciudadanos estadounidenses naturalizados que sean sospechosos de tener algún vínculo con pandillas criminales u organizaciones terroristas, pueden perder la ciudadanía: "Las autoridades de Estados Unidos pueden usar esa razón para desnaturalizarlos", agregó el letrado,

A pesar de eso, el jurista migratorio señaló que "nunca ha escuchado" hablar de casos en los que son los ciudadanos estadounidenses nativos los que terminan en el extranjero para cumplir sus penas de prisión por delitos cometidos en Estados Unidos; pero "puede que surja un nuevo proceso judicial formal" en los tribunales federales.

BREAKING: El Salvador agrees to take in criminals of any nationality including US convicts…. This will be their new home:



pic.twitter.com/8W4t1iTUNK