Carson Ryan: Joven muere en una excursión de cacería luego de ser confundido con una ardilla

Durante la tarde del pasado martes 30 de septiembre, una apreciada figura del futbol americano colegial en el estado de Iowa, conocida por su amabilidad y competitividad, murió de un disparo accidental cuando sus acompañantes de cacería presuntamente lo confundieron con una especie de ardilla, según informaron las autoridades estatales.

Carson Ryan, de 17 años y estudiante de último año de la Escuela Secundaria Washington, en Iowa, murió tras recibir un disparo en la nuca por parte de un integrante de su grupo de caza, mientras buscaban ardillas en la ciudad de Brighton, a 9 kilómetros de Des Moines, capital del estado, según informó el Departamento de Recursos Naturales.

El joven atleta fue trasladado de urgencia al Centro Médico Health Care, donde murió a causa de las heridas. “Carson Ryan era un competidor feroz en todo lo que hacía”, declaró su entrenador de futbol americano, Nic Williams, durante un evento organizado por la escuela del adolescente, quien falleció durante una cacería que salió mal.

“Le encantaba pescar. Le encantaba estar con sus amigos. Pero, lo más importante, era una persona de una fe increíble. Era querido por mucha gente: su madre, Heidi; su familia; sus amigos; sus compañeros de equipo; sus profesores, entrenadores y cualquiera que pudo pasar tiempo con él”, agregó el periódico regional Southeast Iowa Union.

Carson Ryan fue confundido por una ardilla

Más de una docena de distritos escolares cercanos lamentaron en redes sociales la repentina muerte del adolescente e instaron a estudiantes y personal a vestir los colores negro y naranja del equipo de Washington High, en honor a Carson Ryan, quien integró los equipos masculinos de fútbol americano, baloncesto y atletismo del distrito.

“El equipo de atletismo de Washington les pide que mantengan a la madre, la familia, los compañeros de clase y los compañeros de equipo de Carson en sus corazones mientras superamos la devastadora pérdida de nuestro amigo”, publicó la agrupación de los Washington Demons en su perfil de Facebook el miércoles 1 de octubre.

Ante esta situación, sus seres queridos crearon una campaña en GoFundMe, una plataforma de financiación colectiva, que ha recaudado US$52 mil 600 (Q403 mil 190). “Carson era un hijo, un amigo y una luz brillante para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo”, señala la publicación, organizada por la madre de la víctima, Heidi.

“Su amabilidad, humor y espíritu genuino conmovieron innumerables vidas, y su pérdida dejará un vacío inmenso”, agregó el grupo de los Washington Demons mediante el sitio web del distrito, ya que el adolescente de 17 años era un atleta muy querido que integraba los equipos de baloncesto, futbol americano y atletismo de su escuela.

La muerte de Carson Ryan es investigada por el Departamento de Recursos Naturales de Iowa y la Oficina del Sheriff del condado de Washington, donde ocurrió el tiroteo, según informaron las autoridades, debido a que decenas de personas, tanto en la ciudad como en el estado, discrepan de la hipótesis de que fue confundido con una ardilla.

Por último, en un correo electrónico enviado a la comunidad y citado por medios locales de Iowa, el superintendente del distrito escolar, Willie Stone, escribió: “Carson Ryan fue una persona verdaderamente amable, considerada y cariñosa en nuestra escuela, y su memoria será recordada con cariño por todos los que llegaron a conocerlo”.