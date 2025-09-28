“¡Suéltenme! ¡Alguien ayúdeme!”: Agentes del ICE vestidos de civil arrestan a trabajador latino

Durante la tarde del sábado 27 de septiembre, un caso captado en video por varios ciudadanos estadounidenses se viralizó en redes sociales, debido a que el protagonista, un inmigrante colombiano identificado como Jorge González Ochoa, fue sorprendido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los hechos, ocurridos en un supermercado del condado de Johnson, Iowa, involucraron a dos oficiales encubiertos del ICE, quienes lograron capturar a González Ochoa mientras se encontraban vestidos de civil. Por lo cual, la escena desató la preocupación de todos los presentes, que no estaban seguros de si los sujetos eran agentes reales.

De acuerdo con la estación de televisión KCRG, con sede en Iowa, el migrante colombiano fue “arrestado violentamente” por el ICE en un minimercado que también funciona como cafetería y tienda de alimentos. El establecimiento estaba lleno de personas de la tercera edad y niños, quienes se asustaron al escuchar los gritos de Jorge.

Ante esta situación, la grabación difundida en las plataformas digitales provocó indignación y rechazo por parte de decenas de internautas, muchos de ellos latinoamericanos. Sin embargo, el caso de Ochoa llegó hasta el Ayuntamiento de Iowa, donde el candidato político Olivar Weilein se pronunció al respecto en redes sociales.

Migrante es arrestado por ICE mientras grita por ayuda

“En el corazón del centro de Iowa, los monstruos de la Gestapo secuestraron a uno de los miembros de nuestra comunidad en su lugar de trabajo. Parecía tratarse de un ataque dirigido contra una persona concreta, no de una redada. Hay que estar atentos a las actividades sospechosas del ICE”, escribió Weilein en su cuenta de Facebook.

A pesar de las críticas, el político estadounidense se refirió al ICE como la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, cuya misión principal era detectar y eliminar toda oposición al régimen de Adolf Hitler mediante la vigilancia, la intimidación, la tortura y la desaparición forzada, tal y como presuntamente opera la agencia federal de EE. UU.

“¡Suéltenme! ¡Alguien que por favor me ayude!”, gritó el migrante colombiano Jorge González Ochoa ante los presentes en el supermercado. Ya que, a pesar de estar boca abajo y esposado, seguía luchando por zafarse, mientras la angustia en su rostro era evidente, debido a que era consciente de que su futuro estaría lejos de Estados Unidos.

Dadas las circunstancias, un veterano estadounidense que combatió en Afganistán y que se encontraba en el establecimiento se acercó a los funcionarios del ICE justo después de que se abalanzaran sobre el colombiano y les pidió que se identificaran, ya que en ningún momento quedó claro si eran policías locales o agentes migratorios.

Piden la liberación de Jorge González Ochoa

Durante la mañana de este domingo 28 de septiembre, el grupo de defensa de inmigrantes Escucha Mi Voz decidió realizar una movilización en el condado de Johnson, convocada en las redes sociales para rechazar lo sucedido y pedir la liberación del migrante colombiano Jorge González, quien trabajaba en el lugar donde lo arrestaron.

“Los agentes del ICE usaron fuerza excesiva y alteraron el negocio. También pusieron en peligro tanto a trabajadores como a clientes por igual”, concluyó Alejandra Escobar, representante del grupo de defensa, antes de revelar que Ochoa vivía en Iowa junto a su esposa y su hijo de cuatro años, mientras trabajaba de manera esencial en la zona.