Casi 2 millones de personas siguen sin electricidad en Florida tras el huracán Milton

Según la web PowerOutage.us, a las 19:00 hora local (00.00 GMT) de este viernes más de 1,9 millones de hogares y empresas estaban sin electricidad, con los condados de la costa centro-oeste del estado como los más afectados, entre ellos Hardee, Hillsborough, Charlotte, Manatee, Sarasota y Pinellas, que recibieron el azote del huracán la noche del miércoles.

Las muertes por Milton en Florida aumentan al menos a 17, varias de ellas debido a tornados ocurridos antes de la llegada del huracán.

Sin embargo, el gobernador del estado, Ron DeSantis, ha dicho que el número de víctimas mortales puede aumentar a medida que prosiguen las operaciones de rescate, que aún no terminan.

Hasta el momento se han confirmado al menos seis muertes en el condado de St. Lucie, en la costa este de Florida, donde tocaron tierra “tornados de giro rápido” antes de la llegada de Milton.

