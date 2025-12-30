Caso Camila Mendoza Olmos: nuevo video podría mostrar los movimientos de la joven que desapareció en Nochebuena

La Oficina del Sheriff del Condado de Bexar, en San Antonio, Texas, publicó un video en el que presuntamente se muestra a la joven Camila Mendoza Olmos, desaparecida la mañana de Nochebuena.

Mendoza Olmos salió a caminar alrededor de las 7 horas del 24 de diciembre, en la cuadra 11,000 de Capian Sprin. Los primeros videos difundidos la muestran acercándose a su automóvil, que estaba estacionado frente a su vivienda.

Por razones aún desconocidas, dichas imágenes se interrumpen de forma abrupta. Sin embargo, se determinó que la joven se marchó a pie, ya que su vehículo permanecía estacionado en el lugar.

Según las autoridades, Camila se llevó las llaves del automóvil y posiblemente su identificación, aunque dejó su teléfono celular en la habitación.

Aunque su madre sabía que la joven solía salir a caminar por las mañanas, se preocupó al no tener noticias suyas durante un tiempo prolongado.

“Llamé a su teléfono celular, pero el teléfono estaba allí, en la cama, y apagado. Lo puse a cargar y salí a buscarla. Pensé que la encontraría como otras veces, caminando, y volveríamos juntas a casa”, declaró Rosario Olmos, madre de la joven, al medio estadounidense Kens 5.

Nuevas imágenes son publicadas

En conferencia de prensa, el sheriff J. Salazar informó que existe un video captado por la cámara de un vehículo cuyo conductor se dirigía al trabajo la mañana del miércoles, en el que se observa a una mujer caminando sola. Por su vestimenta, podría tratarse de Camila Mendoza Olmos.

El video fue tomado a pocas cuadras de la residencia de la joven, en Wildhorse Parkway, y muestra a una mujer que camina hacia el norte por esa vía, entre Shetland Wind y Caspian Spring.

Salazar explicó que no se tiene la certeza absoluta de que las imágenes correspondan a Camila, pero que la ropa coincide con la descripción de la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Según las autoridades, la última vez que fue vista vestía una sudadera con capucha azul bebé y negra, pantalones de pijama azul bebé y zapatos blancos.

Extienden búsqueda a México y comunidades aledañas

Salazar también comentó que agentes y voluntarios buscan sin descanso a Camila Mendoza Olmos. Además, se han sumado elementos del FBI, que brindan asistencia técnica, y el Departamento de Seguridad Nacional, que monitorea los cruces fronterizos y los viajes internacionales.

"Definitivamente no queremos perdernos nada", declaró Salazar. "Tampoco descartamos que este caso nos lleve más allá de las fronteras de Estados Unidos continental".

Aunque Camila reside en Texas, es de nacionalidad mexicana, por lo que la búsqueda se extendió a México, específicamente al estado de Nuevo León, donde las autoridades ya emitieron alertas y esperan que la población colabore en este caso prolongado e intenso.

No obstante, Salazar confirmó que la joven, quien también posee ciudadanía estadounidense, no fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

"Era una preocupación personal. Así que hice que lo revisaran para asegurarme de que no hubieran detenido a nadie ni que estuviera en un centro de detención federal. Eso era algo que teníamos que verificar", explicó Salazar.

Aunque el sheriff no reveló algunos detalles sobre la desaparición de Mendoza Olmos, afirmó que hay suficiente información para sugerir que la joven está en “peligro inminente”.

El agente hizo un llamado a quienes vivan en el área y comunidades cercanas, y que cuenten con cámaras de seguridad, para que revisen las grabaciones correspondientes a esos días y las compartan si detectan algo sospechoso.