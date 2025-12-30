Quién era “el Prieto”, el empresario acribillado en Guadalajara, y de qué trata el negocio de rifas colombianas al que se le asocia

La mañana del lunes 29 de diciembre se registró un ataque armado en una zona residencial de Guadalajara, Jalisco, que dejó tres personas muertas y cuatro heridas.

Entre las víctimas mortales, las autoridades mexicanas confirmaron que se encontraba el empresario Alberto Prieto Valencia, su hija de 16 años y uno de sus escoltas.

Según reportes policiales, el ataque se prolongó entre 10 y 20 minutos contra un automóvil deportivo Lamborghini Urus, en el que viajaban Prieto y la menor, y que era escoltado por un equipo de seguridad privada compuesto por varios exmilitares.

Las autoridades también informaron que al menos cuatro vehículos resultaron dañados durante la balacera, entre ellos tres camionetas tipo RAM, una de las cuales fue abandonada en el lugar con múltiples impactos de bala y, según el medio Infobae, un cargador y un radio de comunicación.

El secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, confirmó el 29 de diciembre a medios locales que la posible causa del ataque estaría relacionada con rifas colombianas ilegales en el mercado de Abastos. “Son notas periodísticas que existen y que, pues, habrá que tomarlas en cuenta en la investigación”, declaró.

¿Quién era Alberto Prieto Valencia?

Alberto Prieto Valencia, también conocido como el Prieto o don Beto, tenía una amplia trayectoria en el comercio y transporte del Mercado de Abastos de Guadalajara.

Según el medio Infobae, Prieto Valencia, de 57 años y originario de Veracruz, era fundador de Transportes Odal, empresa certificada bajo el estándar internacional C-TPAT, impulsado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

En el ámbito comercial, el Prieto había desarrollado una carrera como comerciante mayorista, dedicado a la distribución de granos y cereales, lo que lo posicionó como una figura central en el Mercado de Abastos. Además, reportes de medios locales indican que era propietario de dos bodegas de cereales.

¿Qué son y cómo funcionan las “rifas colombianas”?

Las rifas colombianas operan como sorteos ilegales organizados por redes integradas principalmente por personas de origen colombiano, según reportes de Infobae.

Estos negocios funcionan en alianza con actores locales del Mercado de Abastos. Las redes han sido señaladas por prácticas de fraude y extorsión contra comerciantes, mediante esquemas que combinan la venta obligatoria de boletos con amenazas de represalias para quienes se rehúsan a participar.

Los boletos, cuyo precio puede alcanzar los 20 pesos mexicanos, se venden de forma coercitiva a comerciantes y locatarios y, en la práctica, funcionan como comprobantes de pago de extorsión o “derecho de piso”, según el mismo medio.

De acuerdo con información del periódico Mural, este mecanismo está documentado al menos desde el 2021, aunque existen registros periodísticos que lo sitúan desde el 2019.

Los premios anunciados —dinero en efectivo, vehículos y electrodomésticos— rara vez se entregan. Los organizadores, presuntamente vinculados al crimen organizado, concentran grandes sumas de dinero y, de forma esporádica, reparten premios menores para mantener la apariencia de legitimidad.

Este sistema se vincula con los préstamos conocidos como “gota a gota”, una modalidad de usura caracterizada por intereses diarios elevados y, en algunos casos, por la obligación de adquirir los mencionados boletos.