Caso Nadia Peraza: los cargos contra el hombre acusado de femicidio y presunto canibalismo en Costa Rica

Este 18 de febrero comenzó en Costa Rica el juicio contra Jeremy Buzano, de 25 años, acusado por las autoridades del femicidio de su exnovia Nadia Peraza, 21.

Según la investigación presentada ante el Tribunal Penal de Heredia, Peraza fue reportada como desaparecida en febrero del 2024 y sus restos fueron hallados en mayo, en la vivienda del sindicado.

Buzano, quien procreó una hija con Peraza, enfrenta al menos 21 cargos, entre ellos femicidio, estafa informática y suplantación de identidad.

De acuerdo con los investigadores, tras la muerte de la joven, el acusado habría utilizado su tarjeta bancaria y su cuenta de WhatsApp para intentar que familiares y amigos no sospecharan de su desaparición.

También señalaron que, luego de quitarle la vida, el imputado habría desmembrado el cuerpo y cometido actos de canibalismo.

Las autoridades remarcaron que la relación entre Peraza y Buzano tenía antecedentes de violencia doméstica.

Aunque los familiares de la víctima solicitan una condena de 196 años de prisión, la legislación costarricense establece una pena máxima de 50 años.