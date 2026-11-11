Christa Pike: abogados investigan fármaco usado en ejecución fallida y por qué Tennessee busca impedirlo

Han pasado varios días desde el intento fallido de ejecución de Christa Pike en el estado de Tennessee, después de que recibiera dos dosis de pentobarbital y tuviera que ser hospitalizada.

Ahora, sus abogados han tomado medidas no solo para evitar un nuevo intento de ejecución, sino también para esclarecer lo ocurrido el pasado 30 de septiembre y determinar las posibles causas del procedimiento fallido.

Univisión informó que recientemente los abogados de Pike han intentado obtener información sobre el pentobarbital utilizado durante el procedimiento.

Según el medio, la defensa busca determinar si el fármaco estaba caducado o si se produjeron fallas en su almacenamiento o traslado al centro penitenciario donde se llevó a cabo el intento de ejecución.

Estas acciones han generado una disputa con las autoridades de Tennessee, que buscan impedir que los abogados tengan acceso a determinada información. Según Univisión, revelar datos que permitan identificar al proveedor del pentobarbital podría violar la legislación estatal.

La controversia surgió después de que un juez ordenara preservar las pruebas relacionadas con el intento de ejecución de Pike, a raíz de una solicitud presentada por sus abogados.

Las autoridades estatales argumentan que mantener la confidencialidad de esta información es necesario para proteger a los proveedores y garantizar la disponibilidad de los medicamentos utilizados en las ejecuciones.

Univisión señala que, mediante un documento judicial, el estado de Tennessee solicitó al juez revocar parte de su orden, que podría permitir a la defensa de Pike inspeccionar el fármaco.

¿Qué consecuencias podría tener la divulgación de esta información?

Univisión cita una declaración jurada de un empleado del Departamento Correccional de Tennessee, quien advirtió que permitir al equipo legal de Pike acceder a información sobre los fármacos utilizados durante el intento fallido de ejecución podría afectar a los proveedores.

La legislación de Tennessee prohíbe divulgar la identidad de personas o entidades vinculadas con la obtención de las sustancias utilizadas en las ejecuciones mediante inyección letal.

Según las autoridades estatales, revelar información que permita identificar a los proveedores podría provocar que estos dejaran de suministrar los fármacos necesarios para futuras ejecuciones.

Univisión cita el caso de un proveedor que, en 2024, dejó de comunicarse con el Departamento Correccional, lo que habría provocado dificultades para obtener el medicamento.

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