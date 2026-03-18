¿Comentarios racistas y homofóbicos? los detalles del caso que involucraría agentes de policía de Los Ángeles

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¿Comentarios racistas y homofóbicos? los detalles del caso que involucraría agentes de policía de Los Ángeles

Un supuesto caso de indisciplina dentro de la policía de Los Ángeles habría causado críticas a las autoridades.

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Agentes de la Policía de Los Ángeles detienen a un manifestante tras una orden de dispersión en la calle Alameda de Los Ángeles, California (EE. UU.), el 18 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Agentes de la Policía de Los Ángeles detienen a un manifestante tras una orden de dispersión en la calle Alameda de Los Ángeles, California (EE. UU.), el 18 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Medios estadounidenses e internacionales han informado sobre varias polémicas en torno del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés), las cuales evidenciarían problemas de disciplina.

Todo comenzó, de acuerdo con Infobae, cuando oficiales bajo el mando de la capitana del LAPD Robin Petillo habrían hecho comentarios racistas, sexistas y homofóbicos a aspirantes a policías.

Los Angeles Times afirmó que Petillo evitó la destitución y, en su lugar, fue reasignada a la División de Custodia y Servicios Correccionales.

Según Infobae, hubo dos motivos por los cuales la capitana del LAPD no fue destituida. El primero fue que el caso se desestimó por cuestiones legales antes de que se llevara a cabo la audiencia.

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El segundo fue que se argumentó que el LAPD no sancionó a los agentes involucrados en el caso disciplinario dentro del plazo establecido de un año.

La primera denuncia de este caso se remonta al 2023, cuando se detalló que existían 90 supuestas grabaciones en las que diferentes oficiales hicieron comentarios ofensivos contra los aspirantes.

Infobae detalla que, aunque en las supuestas grabaciones no se menciona el nombre de la capitana Robin Petillo, fue acusada de no ejercer control ni supervisión sobre la situación.

Tras el escándalo, cinco miembros de la policía fueron suspendidos de manera preventiva, mientras las investigaciones continúan.

Hasta el momento no se han presentado avances sobre las investigaciones del caso, y tanto la capitana Petillo como el LAPD no han emitido comentarios al respecto.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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