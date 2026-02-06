Los detalles del choque de un automóvil contra un supermercado en Los Ángeles

Al menos tres personas fallecieron y otras seis resultaron heridas luego de que el pasado 5 de febrero se registrara un accidente de tránsito en Los Ángeles, en donde un automóvil colisionó contra un supermercado.

Las autoridades informaron que el accidente ocurrió durante le mediodía del jueves en un negocio ubicado en el área de Westwood, en el occidente en Los Ángeles.

Los bomberos detallaron que entre las personas fallecidas había un hombre de 55 años, una mujer de 42 años y un hombre de 30.

Con respecto a las personas heridas, los cuerpos de socorro de Los Ángeles indicaron que dos hombres de 35 años fueron hospitalizados, así como otros dos hombres, uno de 38 y otro de 37.

A pesar de que las autoridades calificaron el accidente de tránsito como no intencional, aún continúan las investigaciones para determinar las causas del hecho.

La conductora del automóvil que chocó sería una mujer de la tercera edad de unos 70 años.

JUST IN: At least two people were killed and several others were injured when a car crashed into a grocery store in the Westwood area of Los Angeles, according to Los Angeles fire officials.



Read more: https://t.co/f3OLEDOxdu pic.twitter.com/467xTIKBx4 — ABC News (@ABC) February 5, 2026

La mujer habría atropellado accidentalmente a un ciclista a una cuadra del lugar del accidente antes de estrellarse contra la tienda.

La mujer está colaborando con las autoridades, dijo la Policía de Los Ángeles.

En el momento del accidente no había otros pasajeros en el automóvil, según informó el medio CBS.

