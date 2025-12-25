Cómo afectará la tormenta invernal que azotará Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut este fin de semana

Internacional

Cómo afectará la tormenta invernal que azotará Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut este fin de semana

Las autoridades de EE. UU. emitieron un aviso de tormenta invernal en áreas como Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

EFE

|

La primera nevada de la temporada cubre la ciudad de Nueva York

Personas permanecen entre árboles cubiertos de nieve después de la primera nevada significativa de la temporada en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 14 de diciembre de 2025.(Foto Prensa Libre: EFE)

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, en inglés) emitió este jueves un aviso de tormenta invernal en Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y el sur de Connecticut para este fin de semana.

La agencia pronosticó fuertes nevadas que comenzarán mañana por la tarde y se extenderán hasta el sábado, y advirtió de que estas afectarán probablemente a los viajes navideños.

La peor parte de la tormenta tendrá lugar entre las 19:00 hora de Nueva York (00:00 GMT) y la 1:00 (6:00 GMT) y se esperan nevadas más intensas a partir de las 20:00, con un total de entre 10 y 20 centímetros de nieve.

En Nueva York, el Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad emitió una alerta de viaje desde mañana por la noche hasta el sábado.

LECTURAS RELACIONADAS

Tormentas en California

Tormentas eléctricas golpean California en Navidad con riesgo de deslizamientos

chevron-right
Los Ángeles alerta inundaciones Navidad tormenta

Tormenta impulsada por el “Pineapple Express” amenaza con inundaciones en Los Ángeles durante Navidad

chevron-right

Los neoyorquinos tendrán además este fin de semana temperaturas que no superarán los -1 grados bajo cero.

El origen de este temporal se encuentra en las tormentas que azotan California estos días, según el medio local ABC7, provocadas por una serie de ríos atmosféricos.

Estas han sido las tormentas más intensas registradas en los últimos años en California durante el periodo navideño y han dejado al menos dos fallecidos a causa de las inclemencias del tiempo.

Lea también: Qué es el “efecto lago” y por qué causa nevadas en EE. UU. en el Día de Acción de Gracias

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Clima y fenómenos naturales Connecticut  Nueva Jersey Nueva York Tendencias internacionales Tormenta invernal Tormenta invernal en EE. UU. 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS