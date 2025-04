¿Cómo consiguió Nayib Bukele su invitación a la Casa Blanca antes que los otros presidentes?

Este lunes 14 de abril, el presidente salvadoreño Nayib Bukele logró algo que ningún otro líder latinoamericano ha conseguido durante el segundo mandato de Donald Trump: una reunión con el presidente de los Estados Unidos en el Despacho Oval de la Casa Blanca, la residencia oficial y lugar de trabajo del mandatario republicano.

A la mayoría de mandatarios latinoamericanos —como, por ejemplo, el presidente argentino Javier Milei—, Donald Trump ha optado por recibirlos en su mansión de 126 habitaciones, Mar-a-Lago, un inmueble patrimonial declarado Hito Histórico Nacional, que abarca más de 8 hectáreas y está ubicado en el pueblo de Palm Beach, Florida.

Líderes latinos se preguntan cómo logró Nayib Bukele su invitación a la Casa Blanca antes que sus colegas del continente, tomando en consideración que esta acción de Trump evidencia una cercanía particular entre el salvadoreño y el republicano, conocido por mantener un círculo político muy reducido.

La acercamiento ha sido manifestado en varios momentos, ya que antes del encuentro cara a cara en la oficina oficial del mandatario estadounidense, Trump expresó su entusiasmo por la reunión: "¡Espero con ansias ver al presidente B! Nuestras naciones colaboran estrechamente para poder construir un futuro de prosperidad", publicó el neoyorquino en su red social, Truth Social.

La respuesta más sencilla a esta pregunta es: recibir a los deportados de Donald Trump. Esto se debe a que El Salvador ha decidido abrir su reclusorio penitenciario de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), para albergar a migrantes que la administración republicana vincula con organizaciones terroristas.

Sin embargo, según diversos medios estadounidenses, la cercanía entre Nayib Bukele y Donald Trump no se limita únicamente a estas deportaciones o a la lucha contra el terrorismo. En cambio, se atribuye a que el presidente republicano ha logrado reconocer en el salvadoreño “a un gran líder y a un modelo ejemplar para todos los demás”.

Lea más: ¿Cómo encontrar consulados de Guatemala en Estados Unidos? Lista de ubicaciones y teléfonos

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense CNN, la simpatía entre Trump y Bukele “se alinea por un enemigo que ambos tienen en sus respectivos países”: el Poder Judicial; el nombre con el que se conoce internacionalmente al sistema de tribunales encargado de aplicar la ley en nombre del Estado y de administrar la justicia.

Desde el inicio de sus respectivos mandatos —Trump en el 2017 y Bukele en el 2019—, las “drásticas medidas” de ambos presidentes han intentado ser frenadas por el Poder Judicial, ya que los juzgados, tribunales y jueces interpretan y defienden la ley de una manera distinta a los mandatarios, quienes son conocidos por generar conflictos.

Aunque todo parece indicar que la relación entre ambos mandatarios es positiva, el ministro de Justicia en El Salvador, Gustavo Villatoro, considera que Trump “se está aprovechando” de Bukele al utilizar a la nación centroamericana como una prisión, en referencia al centro que Estados Unidos tiene en la ciudad cubana de Guantánamo.

"Bukele debería gestionar también el apoyo de Trump para mejorar la inversión y hacer crecer la economía de El Salvador. La falta de trabajo y los problemas económicos de las familias salvadoreñas están aumentando, y él nos prometió para su segundo periodo el despegue económico de este país", agregó Villatoro durante una entrevista.

HAPPENING NOW IN THE OVAL OFFICE: President Donald J. Trump 🇺🇸 meets with President @NayibBukele of El Salvador 🇸🇻 pic.twitter.com/cmJamTnuUz