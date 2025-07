Cómo EE. UU. quiere liderar la inteligencia artificial con menos regulaciones y sin agendas “woke”

El propio presidente consideró en su presentación que los avances en este campo tienen el potencial de transformar el equilibrio de poder global, por lo que para EE.UU. es un imperativo de seguridad nacional lograr y mantener un dominio tecnológico global “indiscutible“.

“EE. UU. es el país que inició la carrera de la inteligencia artificial y como presidente de EE.UU. estoy aquí para decir que Estados Unidos la va a ganar. A partir de hoy, EE.UU. tendrá como política hacer lo que sea necesario para liderar el mundo en inteligencia artificial“, indicó en una cumbre en Washington que enmarcó ese anuncio.

La iniciativa identifica 90 políticas federales que pueden acelerar ese desarrollo y se asientan en torno a tres pilares: agilizar la innovación, construir infraestructura estadounidense en la materia y un liderazgo a nivel diplomático y de seguridad.

“EE.UU. necesita innovar con mayor rapidez y de forma más integral que sus competidores en el desarrollo y la distribución de nuevas tecnologías de IA en todos los campos, y desmantelar las barreras regulatorias innecesarias que impiden al sector privado hacerlo”, se indicó en el documento que detalla ese programa.

El Gobierno cita entre las prioridades acabar con las “trabas burocráticas” que asegura limitan al sector privado.

“La IA es demasiado importante como para sofocarla con burocracia en esta etapa inicial, ya sea a nivel estatal o federal”, se sostiene.

El Ejecutivo federal, según esa hoja de ruta, “no debe permitir que la financiación federal relacionada con la IA se destine a estados con regulaciones de IA engorrosas que desperdician estos fondos, pero tampoco debe interferir con el derecho de los estados a aprobar leyes prudentes que no restrinjan excesivamente la innovación”.

Entre sus recomendaciones, revisar todas las investigaciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC) iniciadas bajo el Ejecutivo anterior para garantizar que no promuevan teorías de responsabilidad que obstaculicen indebidamente la innovación.

Desde Washington también se constata que los sistemas de IA desempeñarán un papel fundamental en la educación, el trabajo y el consumo de medios.

Trump anunció una orden ejecutiva que prohíbe al Gobierno federal adquirir tecnología de IA que esté, a juicio del Ejecutivo, impregnada de “sesgos partidistas o agendas ideológicas“, como la teoría crítica de la raza.

“De ahora en adelante, el gobierno solo tratará con IA que busque la verdad, la justicia y una estricta imparcialidad. No vamos a pasar por la locura que hemos vivido durante los últimos cuatro años”, dijo.

Código abierto

El plan aboga igualmente por que EE.UU. cuente con modelos abiertos basados en los valores del país. “Los modelos de código abierto y de peso abierto podrían convertirse en estándares globales en algunas áreas de negocios y en la investigación académica a nivel mundial. Por ello, también tienen valor geoestratégico“, se afirma.

“Defenderemos nuestra nación, nuestros valores, nuestro futuro y nuestra libertad“, dijo en su intervención Trump, que abogó por permitir a la inteligencia artificial bucear en el conocimiento disponible sin atravesar complejas negociaciones contractuales.

Cuando se tiene algo que entra “en esa vasta máquina de inteligencia“, según el mandatario, no se puede esperar “pagar cada vez” por ello. “Simplemente no funciona así. Por supuesto, no puedes copiar o plagiar un artículo”, aclaró.

Según el plan de acción, hoy en día el obstáculo para aprovechar todo el potencial de la IA no es necesariamente la disponibilidad de modelos, herramientas o aplicaciones, sino más bien una adopción “limitada y lenta” de la IA, especialmente en organizaciones grandes y consolidadas.

El Ejecutivo se ha propuesto ampliar la alfabetización y el desarrollo de habilidades en IA, evaluar de forma continua el impacto de la IA en el mercado laboral e implementar innovaciones para capacitar rápidamente a los trabajadores y ayudarlos a prosperar en una economía impulsada por esta herramienta.

“Ganar la carrera de la IA no es negociable. Estados Unidos debe seguir siendo la fuerza dominante“, dijo en el documento el secretario de Estado, Marco Rubio, para quien los nuevos objetivos marcan el camino para que EE.UU. establezca “el patrón de oro” tecnológico al respecto y que el mundo “siga funcionando con tecnología estadounidense“.