Cómo el crecimiento económico mundial se verá afectado si la guerra de Irán sigue por más tiempo

Este 14 de abril, entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Agencia Internacional de Energía (AIE) han advertido sobre los impactos mundiales que causará la guerra en Irán, principalmente en el ámbito económico.

El FMI, mediante un informe de perspectivas sobre la guerra en Irán, indica que el crecimiento de la economía mundial en el 2026 se reducirá en al menos dos décimas.

Además, el FMI señaló que esta estimación se basa en el escenario en que la guerra en Irán termine a mediados del 2026; de lo contrario, existen otros dos escenarios más desalentadores si el conflicto continúa por más tiempo.

El primer escenario es intermedio y señala que la economía mundial podría verse afectada hasta en ocho décimas. El segundo caso, calificado por el FMI como "el peor de todos", es que el crecimiento mundial caiga hasta 2%, es decir, trece décimas menos.

Las entidades, según medios como Infobae, han expresado preocupación por otros factores, como la seguridad alimentaria y la pérdida de empleos derivada del alto precio del petróleo, gas y fertilizantes.

También señalaron que la guerra en Irán podría provocar el desplazamiento de personas y la reducción de viajes y del turismo, situación que, afirman, "podría tardar mucho tiempo en revertir".

La economía de Irán en el 2026 pasa de un crecimiento previsto en enero del 1.1% a una contracción del 6.1%, mientras que otros grandes exportadores de energía que dependen directamente del estrecho de Ormuz, como Irak o Catar, se contraerían entre casi el 7% y el 9%.

En cuanto a la inflación, el FMI prevé que los efectos del cierre de Ormuz impulsen una tendencia al alza que se estaba moderando después de los aranceles de Donald Trump, y pronostica que los precios subirán un 4.4% en el mundo en el 2026 (seis décimas más que lo previsto en enero) y un 3.7% en el 2027 (tres décimas más).

En los otros dos escenarios planteados por el FMI, el impacto de la guerra es aún mayor.

Por otro lado, el informe describe una tendencia general hacia la fragmentación geoeconómica debido a los crecientes riesgos geopolíticos o a la posible extensión o modificación de los aranceles estadounidenses, y mantiene dudas sobre la verdadera penetración que pueda alcanzar la inteligencia artificial en la productividad.

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