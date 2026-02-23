Cómo estará el noroeste de EE. UU. entre el 23 y 25 de febrero por el paso de una tormenta invernal

Las autoridades estadounidenses han informado sobre una gran tormenta invernal que podría afectar el país entre este lunes 23 y el miércoles 25 de febrero.

De acuerdo con el más reciente boletín informativo del Servicio de Meteorología Nacional (NWS, en inglés), se prevé que la tormenta invernal impacte el Atlántico medio y el noroeste, además de afectar considerablemente el tiempo en el Pacífico noroccidental.

Asimismo, imágenes satelitales muestran un huracán en el noroeste del país, el cual se intensifica de forma considerable en la costa de Delaware y Nueva Jersey.

"Se prevén nevadas muy intensas, con tasas de más de 5 a 7.5 centímetros por hora, y vientos racheados de entre 64 y 112 km/h en el noroeste", afirma el NWS.

Durante la mañana del próximo 24 de febrero, algunas áreas cercanas a la costa podrían registrar nevadas acumuladas de entre 30 y 60 centímetros.

9:25am: The February 22-23, 2026 blizzard as seen from space courtesy of the GOES East satellite. pic.twitter.com/7pgXRbZXMR — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 23, 2026

También se reporta un sistema de baja presión que desciende de manera progresiva sobre la parte alta de los Grandes Lagos y que podría generar nevadas adicionales en zonas del noroeste.

Lluvias

Por otra parte, el NWS informa que en la costa opuesta se presentarán una serie de ríos atmosféricos que impulsarán lluvias hacia el sur, desde el noroeste del Pacífico.

Morning satellite loop of the very strong Nor'Easter producing powerful winds and very heavy snow across the Northeast. Blizzard conditions and crippling impacts will continue through much of today for the region. 🛰️❄️ pic.twitter.com/VOy5UB48lh — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 23, 2026

"Es posible que se produzcan inundaciones repentinas mañana, principalmente en partes del centro-norte de California, incluyendo Sierra Nevada", recalca el NWS.

Lea también: Por qué la nueva tormenta invernal colapsa el noreste de EE. UU. y cancela vuelos hacia República Dominicana