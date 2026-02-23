Cómo estará el noroeste de EE. UU. entre el 23 y 25 de febrero por el paso de una tormenta invernal

Cómo estará el noroeste de EE. UU. entre el 23 y 25 de febrero por el paso de una tormenta invernal

Las autoridades estadounidenses informaron sobre la llegada de una tormenta invernal que podría afectar el país entre el 23 y 25 de febrero.

US-WEATHER-WINDSTORMS

Una persona camina por Copley Square durante una ventisca en Boston, Massachusetts, el 23 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

Las autoridades estadounidenses han informado sobre una gran tormenta invernal que podría afectar el país entre este lunes 23 y el miércoles 25 de febrero.

De acuerdo con el más reciente boletín informativo del Servicio de Meteorología Nacional (NWS, en inglés), se prevé que la tormenta invernal impacte el Atlántico medio y el noroeste, además de afectar considerablemente el tiempo en el Pacífico noroccidental.

Asimismo, imágenes satelitales muestran un huracán en el noroeste del país, el cual se intensifica de forma considerable en la costa de Delaware y Nueva Jersey.

"Se prevén nevadas muy intensas, con tasas de más de 5 a 7.5 centímetros por hora, y vientos racheados de entre 64 y 112 km/h en el noroeste", afirma el NWS.

Durante la mañana del próximo 24 de febrero, algunas áreas cercanas a la costa podrían registrar nevadas acumuladas de entre 30 y 60 centímetros.

También se reporta un sistema de baja presión que desciende de manera progresiva sobre la parte alta de los Grandes Lagos y que podría generar nevadas adicionales en zonas del noroeste.

Lluvias

Por otra parte, el NWS informa que en la costa opuesta se presentarán una serie de ríos atmosféricos que impulsarán lluvias hacia el sur, desde el noroeste del Pacífico.

"Es posible que se produzcan inundaciones repentinas mañana, principalmente en partes del centro-norte de California, incluyendo Sierra Nevada", recalca el NWS.

Lea también: Por qué la nueva tormenta invernal colapsa el noreste de EE. UU. y cancela vuelos hacia República Dominicana

