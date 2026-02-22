Por qué la nueva tormenta invernal colapsa el noreste de EE. UU. y cancela vuelos hacia República Dominicana

Una tormenta invernal extrema obligó a declarar el estado de emergencia en al menos siete estados del noreste de EE. UU. y provocó la suspensión de 27 vuelos entre ese país y República Dominicana, según Aerodom.

Siete estados —entre ellos Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y Pensilvania— activaron protocolos de emergencia por una tormenta que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) describió como “potencialmente histórica y destructiva”. Se emitieron prohibiciones de viaje, se suspendieron clases y se impuso un toque de queda en la Ciudad de Nueva York.

Según las autoridades locales, la tormenta podría dejar acumulaciones de nieve de hasta 70 centímetros en zonas urbanas y hasta 150 en áreas rurales del noreste. Las condiciones incluyen ventiscas, ráfagas de viento de hasta 112 km/h y acumulaciones de nieve de hasta 10 centímetros por hora. El rastreador FlightAware contabilizaba ya más de 14,000 vuelos afectados entre domingo y martes.

En la Ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani impuso un toque de queda desde las 21.00 horas del domingo hasta el mediodía del lunes. Se suspendió la movilidad general, incluido el tránsito en calles, carreteras y puentes. Asimismo, se cancelaron todos los espectáculos de Broadway y las actividades escolares.

República Dominicana: 27 vuelos cancelados

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) reportó la cancelación de 27 vuelos entre EE. UU. y República Dominicana durante el domingo y el lunes. Las aerolíneas afectadas son JetBlue, Delta Air Lines y United Airlines, con rutas hacia los aeropuertos John F. Kennedy (Nueva York) y Logan International (Boston).

Del total de vuelos anulados, nueve correspondieron al domingo —siete desde República Dominicana hacia EE. UU. y dos en dirección contraria—, y 18 al lunes. Entre ellos, diez partían desde la isla y ocho regresaban.

Zonas más afectadas y previsiones

En Nueva Inglaterra se estiman acumulaciones de hasta 150 centímetros.

En la autopista I-95, que une Canadá con Florida, podrían registrarse hasta 60 centímetros de nieve.

El NWS emitió alertas de ventisca desde Maryland hasta New Hampshire.

Hay advertencias de marejada ciclónica de hasta 120 centímetros, con riesgo de inundaciones costeras y erosión de playas desde Delaware hasta Cape Cod.

Datos clave

56 millones de personas bajo alerta invernal en EE. UU.

14 millones en Nueva York, donde se emitió la primera alerta de ventisca en nueve años.

Hasta 3,500 vuelos cancelados el domingo, según FlightAware.

Escuelas cerradas en Nueva York, Nueva Jersey y Boston.

Corte de energía y caída de árboles, entre los principales riesgos adicionales.

Las autoridades mantienen monitoreo constante de la tormenta, que continúa su avance hacia el noreste de EE. UU., con posibles efectos adicionales en transporte, energía e infraestructura. Se espera que las condiciones meteorológicas extremas persistan al menos hasta el martes, mientras los equipos de emergencia trabajan para mitigar los daños y restablecer los servicios esenciales.