Cómo fue la reunión entre Donald Trump y Zohran Mamdani en la Casa Blanca

Donald Trump y Zohran Mamdani se reunieron este 21 de noviembre en la Casa Blanca y ambos líderes coincidieron en que fue "muy productiva".

US President Donald Trump Meets NYC Mayor Elect Zohran Mamdani in Washington

El presidente estadounidense Donald Trump (derecha) habla con los periodistas mientras se reúne con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani (izquierda), en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 21 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 21 de noviembre, el presidente de EE. UU., Donald Trump, se reunió en la Casa Blanca con Zohran Mamdani, alcalde electo de la Ciudad de Nueva York, tras una serie de ataques entre ambos, principalmente durante la campaña de Mamdani.

A pesar de las críticas previas entre ambos, coincidieron ante los medios en que la reunión fue “muy productiva”; además, tanto Trump como Mamdani expresaron cordialidad mutua.

“Tengo mucha confianza en que puede hacer un buen trabajo”, dijo Trump sobre el alcalde electo de la Ciudad de Nueva York, y agregó que lo ayudará a “realizar el sueño de todos”.

“Los neoyorquinos, con suerte, tendrán un alcalde realmente excelente”, afirmó el mandatario.

Anteriormente, Trump había calificado a Mamdani de “comunista”, pero este viernes aseguró que el alcalde demócrata, a pesar de tener “ideas extravagantes”, podrá “sorprender a muchos conservadores y liberales”.

Mamdani, por su parte, coincidió con Trump al señalar que la reunión fue “productiva” y añadió que ambos dialogaron sobre políticas que permitan “servir a los habitantes de la Ciudad de Nueva York”.

El giro de postura entre ambos ocurre tras una larga campaña política, en la que Mamdani llamó “déspota” a Trump, mientras el republicano advertía que muchos neoyorquinos huirían hacia Florida por un posible “régimen comunista”.

Durante una ronda de preguntas en el Despacho Oval, Mamdani indicó que también discutieron los despliegues de la Patrulla Fronteriza en la Ciudad de Nueva York, a lo que Trump respondió que ambos buscan una ciudad “libre de crimen”.

