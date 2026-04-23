Cómo un soldado de EE. UU. usó información secreta sobre Nicolás Maduro para ganar US$400 mil en apuestas

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Cómo un soldado de EE. UU. usó información secreta sobre Nicolás Maduro para ganar US$400 mil en apuestas

EE. UU. acusa a un soldado de usar datos secretos sobre Nicolás Maduro para apostar en Polymarket y ganar US$400 mil.

EFE

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Vista de Polymarket, donde un soldado de EE. UU. habría apostado con datos secretos sobre Nicolás Maduro. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Vista de Polymarket, donde un soldado de EE. UU. habría apostado con datos secretos sobre Nicolás Maduro. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este jueves a un soldado de usar información clasificada sobre la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, para hacer Cómo un soldado de EE. UU. usó información secreta sobre Nicolás Maduro para ganar US$400 mil en apuestas con las que ganó unos US$400 mil.

El soldado, Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, participó en la planificación y ejecución del operativo que llevó a la captura de Maduro el pasado 3 de enero, y usó la información para lucrarse en Polymarket, uno de los principales mercados de predicciones, según un comunicado.

Van Dyke, que estaba estacionado en una base militar en Carolina del Norte, hizo 13 apuestas entre el 27 de diciembre y el 2 de enero de 2026 y “dio los pasos para ocultar su identidad como el ‘trader’ en los mercados relacionados con Maduro y Venezuela”, agrega la nota.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, que encabeza el caso, destacó que las acciones del soldado fueron “claramente tráfico de información privilegiada (insider trading)” y advirtió de que los mercados de predicciones no son un “refugio” para esa lacra.

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El soldado, sujeto a acuerdos de confidencialidad, estuvo involucrado en la llamada “Operación Resolución Absoluta” desde el 8 de diciembre de 2025.

El día 26 fue cuando creó una cuenta en Polymarket y empezó a hacer apuestas relacionadas con Maduro y Venezuela por valor de US$33 mil, respondiendo “sí” a posiciones sobre si el líder chavista estaría “fuera” antes del 31 de diciembre de 2026, entre otras.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, preguntado por la prensa, dijo no conocer la noticia pero recordó el caso del jugador de béisbol Pete Rose, que fue vetado de la liga MLB precisamente por “apostar sobre su propio equipo“, en palabras del mandatario.

El hombre está acusado de tres delitos de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos, uno de fraude electrónico y otro de transacción monetaria ilegal, con sentencias máximas que varían entre 10 y 20 años de prisión por cada cargo, si es declarado culpable.

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