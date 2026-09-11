Cómo una mexicana sobrevivió a los atentados del 11-S por desobedecer una orden

Laura Iturbide es, además de empresaria y académica mexicana, una de las sobrevivientes de los atentados contra las Torres Gemelas que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001.

La mujer ha dado numerosas entrevistas a medios internacionales, donde narra cómo logró sobrevivir al atentado y cómo desobedecer una orden fue lo que la llevó a salir de ese escenario con vida.

Ella cuenta que el día de los atentados se encontraba hospedada en el hotel del complejo, cuando sintió una explosión que la lanzó hacia su cama.

Era el primer avión que había golpeado una de las torres del World Trade Center. Iturbide cuenta que decidió huir del lugar.

"Cuando cualquier persona se siente amenazada, cuando algo no está bien, huye del lugar", dice la académica mexicana, quien agregó que había sobrevivido al terremoto de México en 1985 y que ese momento la influyó en su reacción ante los atentados de 2001.

La mujer cuenta que observó cómo desde la torre norte se veían papeles y objetos de oficina en el aire.

Afirma que su primer impulso fue salir del lugar, así que, con un acompañante, se cambiaron y salieron del cuarto del hotel.

En los pasillos del hotel, un hombre con un megáfono ordenaba a las personas que permanecieran en sus cuartos. Iturbide y su acompañante no hicieron caso y bajaron 17 niveles por las escaleras.

Mientras bajaban, Iturbide cuenta que sentía un calor intenso en los alrededores, que tosía constantemente y que los ojos le ardían.

"Mi intuición me dijo que me alejara lo más pronto de la zona", dice la mujer.

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Ella y su amiga bajaron del edificio y se movieron hasta Hudson River, a unas cuadras de las Torres Gemelas y lugar donde vieron el colapso de ambas estructuras.

"Escuché un estruendo tremendo, no lo puedo describir porque es la primera vez que lo viví, nunca más lo he vuelto a experimentar", detalla la mujer.

Finalmente, Iturbide cuenta que cada 11 de septiembre es, para ella, un segundo cumpleaños, ya que varias personas cercanas la felicitan por sobrevivir al atentado.

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