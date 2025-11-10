Con el pulgar abajo: Así reaccionaron los fanáticos cuando Trump habló durante el partido de la NFL

Durante la noche del pasado domingo 9 de noviembre, los Washington Commanders recibieron la visita de los Detroit Lions en el Northwest Stadium, un recinto deportivo ubicado en la ciudad de Landover, Maryland, donde casi 62 mil personas presenciaron la victoria de los Leones en la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

Sin embargo, además de la abultada derrota de los Commanders en su casa, el partido llamó aún más la atención porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en el primer mandatario estadounidense en ejercicio, en casi medio siglo, en asistir a un partido de temporada regular de la Liga Nacional de Futbol Americano.

No obstante, cuando el magnate neoyorquino fue mostrado en la pantalla gigante del estadio, al final de la primera mitad, hubo abucheos de algunos espectadores, quienes expresaron su desaprobación hacia Trump y hacia el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien también fue presentado por el locutor de Washington.

Las protestas continuaron mientras Donald Trump leía un juramento desde un palco, para que los miembros del Ejército lo recitaran como parte de una ceremonia en el campo de los Commanders durante el descanso del compromiso. “Lamento llegar un poco tarde”, comentó el mandatario al dirigirse a los militares y al público presente.

¿Por qué abuchearon a Trump?

“Vamos a tener un buen partido. Las cosas van muy bien. El país está bien. Los demócratas tienen que levantar el cierre del gobierno”, agregó el presidente Trump antes de unirse a los locutores deportivos Kenny Albert y Jonathan Vilma para unos minutos de charla sobre su época como jugador de futbol americano en la ciudad de Nueva York.

“Jugaba como ala cerrada, pero no era exactamente futbol como este. Era un poco más fácil. No era tan duro”, añadió Trump, quien estaba consciente de que solo en dos ocasiones anteriores un presidente asistió a un partido de la NFL durante la temporada regular mientras estaba en el cargo: Richard Nixon en 1969 y Jimmy Carter en 1978.

Asimismo, el pasado domingo 9 de febrero del 2025, el presidente Donald Trump se convirtió en el primer mandatario en activo en 47 años en asistir a un Super Bowl, el partido final del campeonato de la Liga Nacional de Futbol Americano, al presenciar el juego en el que las Águilas de Filadelfia vencieron 40-22 a los Chiefs de Kansas City.

Ahora bien, aunque Donald Trump se ha mostrado a favor del futbol americano, los seguidores del deporte presentes en el Northwest Stadium abuchearon al presidente porque, según ESPN, los aficionados de los Commanders están en contra de la idea de nombrar el nuevo estadio de Washington con el nombre del magnate neoyorquino.

“Van a construir un estadio hermoso. Eso es en lo que estoy involucrado. Estamos obteniendo todas las aprobaciones y todo lo demás. Tendrá un dueño maravilloso y todos van a ver cosas muy buenas”, reveló Trump en ESPN, donde también dijo que el nuevo recinto será parte de un proyecto de casi US$4 mil millones en la capital de la nación.

Por otra parte, aunque Donald Trump ha intentado realizar más apariciones de alto perfil en eventos deportivos, como la Ryder Cup de golf, la carrera de autos Daytona 500 y el Abierto de EE. UU. de tenis, aún no ha recibido el recibimiento que espera merecer, ya que también ha criticado las decisiones de las autoridades de estos deportes.