Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical Andrea, la primera de la temporada en EE. UU.

El pasado martes 24 de junio se formó la tormenta tropical Andrea en el Atlántico, considerada la primera de la temporada de huracanes de este 2025.

Tras la formación del fenómeno natural, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha actualizado el estado de la tormenta tropical, y ha informado que se ha disipado rápidamente.

"Andrea duró poco y se alejó bastante del mar, pero sirvió de aviso de que la temporada de huracanes ya está aquí", indicó el NHC en sus actualizaciones en redes sociales.

"Andrea se está moviendo hacia el este-noreste a cerca de 17 millas por hora (28 kilómetros por hora), y se espera que este movimiento continúe durante el próximo día más o menos", explicó el boletín del organismo del Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS, en inglés).

El aviso aclaró que "no hay vigilancias o advertencias costeras en efecto", además de afirmar que no hay "ningún peligro afectando tierra".

We’ve had our first named storm of the 2025 Hurricane Season! Tropical Storm #Andrea formed yesterday and quickly dissipated. Did you know that NESDIS’ Center for Satellite Applications and Research (STAR) plays a role in hurricane preparedness? Their satellite data products and… pic.twitter.com/jdZDyWQnwC

Los vientos máximos de Andrea son de cerca de 40 millas por hora (65 kilómetros por hora) con "ráfagas más altas" y vientos "con fuerza de tormenta tropical que se extienden hacia fuera" hasta alcanzar un radio de 45 millas (75 kilómetros) desde su centro.

ICYMI! Yesterday, Tropical Storm Andrea became the first named storm of this Atlantic Hurricane season. Andrea was short-lived and well out to sea, but served notice that Hurricane season is here. Now is the time to prepare your home and family, before the next storm threatens… pic.twitter.com/edYsVa6hZw