Internacional
Cuándo es el día de Martin Luther King Jr. en EE. UU y por qué se celebra
Cada año EE. UU. celebra uno de los personajes más importantes en la lucha por los derechos civiles y en contra de la desigualdad racial.
El monumento a Martin Luther King Jr. se muestra el 22 de julio de 2025 en Washington, DC. (Foto Prensa Libre: AFP)
En Estados Unidos, los días festivos celebran acontecimientos importantes en la historia del país.
Sin embargo, también rinden homenaje a personajes clave en distintos ámbitos o momentos históricos.
Tal es el caso de Martin Luther King Jr., nacido el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, y considerado uno de los principales referentes en la lucha contra la desigualdad racial y a favor los derechos civiles en EE. UU.
Por eso, no es de extrañar que tenga un día festivo en su honor, el cual, según fuentes gubernamentales de ese país, se conmemora el tercer lunes de enero.
Este año, la festividad se celebrará el próximo 19 de enero. Según EE. UU., fue en 1983 cuando esta conmemoración se instituyó como festividad federal.
De acuerdo con información del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, fue el presidente Ronald Reagan quien promulgó la ley que estableció esta celebración en dicha fecha.
El museo señala que la propuesta de reconocer este día fue presentada apenas cuatro días después del asesinato de Martin Luther King Jr.
Entre las actividades que suelen llevarse a cabo figuran acciones comunitarias en favor de diversos sectores de la población estadounidense, así como eventos, marchas y homenajes en su memoria.
Las autoridades de EE. UU. informan que durante los días festivos permanecen cerradas las oficinas gubernamentales, los bancos y algunas instituciones del sector privado.
