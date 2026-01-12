Cuándo es el día de Martin Luther King Jr. en EE. UU y por qué se celebra

En Estados Unidos, los días festivos celebran acontecimientos importantes en la historia del país.

Sin embargo, también rinden homenaje a personajes clave en distintos ámbitos o momentos históricos.

Tal es el caso de Martin Luther King Jr., nacido el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, y considerado uno de los principales referentes en la lucha contra la desigualdad racial y a favor los derechos civiles en EE. UU.

Por eso, no es de extrañar que tenga un día festivo en su honor, el cual, según fuentes gubernamentales de ese país, se conmemora el tercer lunes de enero.

Este año, la festividad se celebrará el próximo 19 de enero. Según EE. UU., fue en 1983 cuando esta conmemoración se instituyó como festividad federal.

Looking for a meaningful way to honor Martin Luther King Jr.’s legacy this year? The #OaklandCounty blog features events in multiple communities. Discover how you can make Monday, Jan. 19 a “day on, not a day off.” https://t.co/zEagnNkk2g pic.twitter.com/E4yjdPU4oH — Oakland County (@OakGov) January 9, 2026

De acuerdo con información del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, fue el presidente Ronald Reagan quien promulgó la ley que estableció esta celebración en dicha fecha.

El museo señala que la propuesta de reconocer este día fue presentada apenas cuatro días después del asesinato de Martin Luther King Jr.

Next Monday 1/19, join the Law Offices of Ron Sholes and the Martin Luther King Jr. Memorial Foundation at the annual MLK Day Parade. Starting at 11am from Lot E of EverBank Stadium, the parade will go west along Bay St. to Market St.



Go to https://t.co/RpGeuDzCIo for more info. pic.twitter.com/lXAsPkXPvJ — City of Jacksonville (@CityofJax) January 12, 2026

Entre las actividades que suelen llevarse a cabo figuran acciones comunitarias en favor de diversos sectores de la población estadounidense, así como eventos, marchas y homenajes en su memoria.

Las autoridades de EE. UU. informan que durante los días festivos permanecen cerradas las oficinas gubernamentales, los bancos y algunas instituciones del sector privado.

