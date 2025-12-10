Verificamos por usted: ¿El ingreso a parques de EE. UU. será gratuito el día que Trump cumple años?

Recientemente, medios de EE. UU. informaron que el Servicio de Parques Nacionales ha renovado su calendario de entradas gratuitas, en el que se permitirá el acceso sin costo para los ciudadanos en algunos días festivos.

CNN indicó que, en el 2026, los visitantes de parques nacionales podrán ingresar gratis el 14 de junio, cumpleaños del presidente Donald Trump.

El medio afirma que, en otras fechas en las que el ingreso era gratuito, como el Día de Martin Luther King Jr. (19 de enero) y el llamado Juneteenth (19 de junio), se deberá pagar la tarifa regular.

Además del cumpleaños de Trump, otras fechas con acceso gratuito serán:

Día de los Presidentes (tercer lunes de febrero)

Día de los Caídos en Guerra (último lunes de mayo)

Centenario del NPS (25 de agosto)

Día de la Constitución (17 de septiembre)

Cumpleaños del presidente Theodore Roosevelt (27 de octubre)

No solo se agregaron días festivos, sino que también se eliminaron otros, como:

Primer día de la Semana de los Parques Nacionales

Aniversario de la Oficina de Administración de Tierras

Día de la Gran Naturaleza Estadounidense

Día Nacional de las Tierras Públicas

Primer domingo de la Semana Nacional de los Refugios de Vida Silvestre

Existen ciertas condiciones para que los interesados puedan ingresar gratis a los parques nacionales, como ser residentes de EE. UU.

Por otro lado, el Departamento del Interior presentó un sistema de tarifas llamado America First, que entrará en vigor el 1 de enero del 2026. Según esta normativa, los extranjeros deberán pagar casi tres veces más que los residentes para ingresar a los parques.

De acuerdo con el nuevo sistema, los visitantes extranjeros deberán pagar la tarifa normal más US$100 adicionales por persona.

Respecto del pase anual, que permite el acceso a todos los parques durante un año, el precio aumentará para los extranjeros, quienes deberán pagar US$250, en comparación con los US$80 que pagan los residentes.

