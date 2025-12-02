Verificamos por usted: ¿Trump ordenó la enseñanza obligatoria de la Biblia en escuelas?

Recientemente se viralizó en redes sociales una supuesta orden del presidente Donald Trump para hacer obligatoria la enseñanza de la Biblia en escuelas y universidades de Estados Unidos.

También se volvió tendencia una imagen del mandatario en su despacho en la Casa Blanca, con una frase entrecomillada en la que supuestamente confirma dicha orden:

"La enseñanza en la Biblia es OBLIGATORIA en escuelas y universidades", señala la publicación de Trump que se viralizó en redes.

Sin embargo, medios como EFE afirmaron que esa afirmación es falsa, ya que no existen órdenes ejecutivas en los archivos de la Casa Blanca relacionadas con la Biblia ni con su enseñanza.

Además, señalan que ningún medio de comunicación estadounidense ha registrado un pronunciamiento de Trump en ese sentido.

De acuerdo con EFE, durante el primer y segundo mandato de Trump no se emitieron órdenes ejecutivas para hacer obligatoria la enseñanza de la Biblia.

❌ Trump no ha dicho que la enseñanza de la Biblia es obligatoria en escuelas y universidades.



🔎 No existen rastros de dichas declaraciones y las Iniciativas de este tipo han sido promovidas por los gobiernos estatales.https://t.co/o4Jhy0Byg3 pic.twitter.com/B9QM76KYan — EFE Verifica (@EFEVerifica) December 2, 2025

Los únicos registros existentes, según esa agencia, corresponden a iniciativas estatales que no aplican a todo el país, sino a territorios específicos.

"Sí aparecen artículos fechados en el 2019 en los que se analiza una publicación en la cuenta en X del entonces presidente Donald Trump, en la que da su apoyo a varias iniciativas estatales que introducen clases de alfabetización bíblica", afirma EFE.

Al menos seis estados presentaron ese año iniciativas para impartir asignaturas sobre la importancia literaria e histórica de la Biblia en las escuelas.

Sin embargo, en ninguna de ellas se menciona que esas prácticas fueran obligatorias.

"Algunas de estas iniciativas, como la de Florida en el 2019, que obligaba a ofrecer cursos lectivos para el estudio de la Biblia en colegios públicos, o la de Oklahoma en el 2024, que facilitaba a los docentes una copia física de la Biblia, han generado controversia y fueron criticadas por atentar contra la separación entre Iglesia y Estado", señala EFE.

