¿Cuándo fueron los atendados de las Torres Gemelas en Nueva York? Cronología del 9/11

Este jueves 11 de septiembre del 2025 se cumplen 24 años del atentado terrorista en la ciudad de Nueva York, el peor ataque registrado en la historia de los Estados Unidos, cuando cuatro aviones fueron secuestrados por 19 integrantes de Al Qaeda, una organización extremista que usualmente recurre a la violencia y a los atentados terroristas.

Dos aviones impactaron contra las Torres Gemelas, los rascacielos del World Trade Center, un complejo de edificios en Nueva York. El tercero se estrelló en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y el cuarto, que tenía como objetivo el edificio del Capitolio en Washington D. C, cayó en un campo de Pensilvania.

En total, de acuerdo con el canal de televisión estadounidense CNN, 2 mil 977 personas murieron en el atentado terrorista de Al Qaeda, de las cuales el 92% correspondía a las víctimas de Nueva York, la ciudad más afectada. Asimismo, más de 6 mil personas resultaron heridas y casi 100 mil individuos quedaron con traumas psicológicos severos.

El presidente George W. Bush fue el encargado de liderar la respuesta a los ataques y, tras los atentados, le envió un mensaje a su población: “Miles de vidas terminaron por actos de terror malvados y despreciables. Ellos tenían la intención de asustar a nuestra nación con el caos y la retirada. Pero han fallado: nuestro país es fuerte”, concluyó.

Cronología de los atentados en el 2001

Junio del 2000

Según el periódico estadounidense The New York Times, en junio del 2000, los secuestradores de Al Qaeda, Mohamed Atta y Marwan al-Shehhi, llegaron a Estados Unidos. Ambos se instalaron en Florida y allí comenzaron su entrenamiento en simuladores de vuelo, donde observaban las conductas de los pasajeros y planificaban los ataques.

11 de septiembre del 2001 - 8:00 horas

Minutos después de salir de Nueva Jersey, en un Boeing con 90 pasajeros y 11 tripulantes de cabina a bordo, los terroristas Waleed al-Shehri y Wail al-Shehri se levantaron de sus asientos y apuñalaron a dos miembros de la tripulación. Luego se dirigieron al transpondedor para poder tomar el control del avión y encaminarlo hacia Nueva York.

11 de septiembre del 2001 - 8:15 horas

Casi al mismo tiempo, un vuelo procedente de Boston con destino a Los Ángeles, con 58 pasajeros y seis miembros de cabina, hizo un giro brusco hacia el sur, en dirección a Nueva York. Los secuestradores de Al Qaeda, Abdulaziz Al-Omari y Satam Al-Suqami, tomaron el control total del avión tras apuñalar al piloto y a los demás tripulantes.

11 de septiembre del 2001 - 8:40 horas

Desde el aeropuerto de Newark salieron los últimos dos aviones con destino a San Francisco. En ambos vuelos viajaban un total de 116 pasajeros y 12 miembros de cabina, entre ellos los terroristas Ziad Jarrah, Ahmed al-Nami, Ahmed al-Haznawi y Saeed al-Ghamdi, quienes intentaron tomar el control de las aeronaves tras el despegue.

11 de septiembre del 2001 - 8:50 horas

El primer vuelo se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center, lo que provocó que el fuego envolviera los pisos 93 al 99 del rascacielos. Ante esta situación, al ver que el edificio estaba en llamas, las personas que se encontraban en la Torre Sur comenzaron a evacuar rápidamente, a pesar de que no existía una orden oficial de hacerlo.

11 de septiembre del 2001 - 9:00 horas

Al momento en que llegaron los equipos de rescate —como los bomberos y paramédicos—, que comenzaron a evacuar a las personas de la Torre Norte, el segundo avión se estrelló en la Torre Sur. Sin embargo, según las autoridades, se perdieron menos vidas porque muchas personas habían logrado salir tras el primer ataque de Al Qaeda.

11 de septiembre del 2001 - 9:30 horas

El tercer avión se estrelló en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ubicado en el condado de Arlington, Virginia. Este vuelo impactó en el primer piso del edificio administrativo, donde trabajaban aproximadamente 23 mil empleados militares y civiles, además de cerca de 3 mil miembros del personal de apoyo.

11 de septiembre del 2001 - 10:00 horas

Después de que los pasajeros lucharon contra los secuestradores para que no lograran su objetivo —la Casa Blanca o el Capitolio—, el cuarto y último vuelo se estrelló en un terreno abierto cerca de Shanksville, Pensilvania. Posteriormente, el presidente George W. Bush los reconoció a todos como héroes nacionales por su sacrificio y entrega.