Daniel Ortega impulsa un mandato presidencial de siete años en Nicaragua: qué propone la reforma

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Daniel Ortega impulsa un mandato presidencial de siete años en Nicaragua: qué propone la reforma

La propuesta será discutida por la Asamblea Nacional en septiembre y surge en medio de nuevas reformas impulsadas por el Gobierno de Daniel Ortega que han generado preocupación dentro y fuera de Nicaragua.

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This handout picture released by the official El 19 Digital news outlet shows Nicaragua's President Daniel Ortega speaking during the central ceremony marking the 92nd anniversary of the death of Augusto C. Sandino, regarded as a national hero, in Managua on February 23, 2026. (Photo by JAIRO CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / EL 19 DIGITAL / JAIRO CAJINA" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Foto de referencia: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, participa en el acto central por el 92.º aniversario de la muerte de Augusto C. Sandino, considerado héroe nacional, en Managua, el 23 de febrero del 2026. (Foto: Prensa Libre, AFP/El 19 Digital/Jairo Cajina).

La Asamblea Nacional de Nicaragua presentó una iniciativa de reforma parcial a la Constitución para ampliar de cinco a siete años, con posibilidad de renovación, el período presidencial, una propuesta que fortalecería el tiempo de permanencia en el poder del mandatario Daniel Ortega.

La iniciativa fue presentada por el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, quien afirmó que el sistema de Estado y Gobierno de "Pueblo Presidente" debe organizarse con períodos efectivos de siete años renovables.

Según la exposición de motivos, la reforma pretende garantizar "estabilidad en visión, operatividad y continuidad", con el propósito de responder a las necesidades materiales, culturales y sociales de la población y dar seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza.

La propuesta también busca adecuar el funcionamiento del Gobierno a los plazos establecidos en ese plan de desarrollo, considerado por el oficialismo como la hoja de ruta para los próximos años.

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La propuesta llega tras nuevas reformas impulsadas por Ortega

La iniciativa fue presentada nueve días después de que Daniel Ortega propusiera eliminar las elecciones en Nicaragua, en un contexto marcado por denuncias de fraude electoral, la persecución y el destierro de opositores, así como la declaración de "inaplicable" del artículo constitucional que impedía la reelección presidencial.

Ortega, de 80 años, es la persona que más tiempo ha ejercido el poder en Nicaragua. Integró la Junta de Gobierno entre 1979 y 1985, gobernó el país entre 1985 y 1990 y regresó a la Presidencia en 2007, cargo que ha mantenido desde entonces.

La reforma también contempla excluir de los procesos electorales a los opositores que fueron desnacionalizados o declarados "traidores a la patria".

La copresidenta Rosario Murillo anunció que la propuesta será debatida y aprobada en primera legislatura durante septiembre, mientras que Gustavo Porras aseguró que Nicaragua continuará celebrando elecciones, aunque bajo un nuevo marco constitucional que, según afirmó, impedirá la injerencia extranjera.

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Rechazo internacional a las reformas

Las recientes propuestas impulsadas por el Gobierno nicaragüense han generado preocupación y rechazo de Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, la Unión Europea y Uruguay.

También expresaron inquietud el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alberto Ramdin, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quienes han manifestado preocupación por el rumbo democrático de Nicaragua.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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