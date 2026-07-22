Qué han dicho la ONU, EE. UU., Panamá y Costa Rica tras el rechazo de Daniel Ortega a las elecciones libres

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Qué han dicho la ONU, EE. UU., Panamá y Costa Rica tras el rechazo de Daniel Ortega a las elecciones libres

La ONU, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica reaccionaron después de que Daniel Ortega descartara elecciones libres en Nicaragua. Estas son las principales posturas frente al anuncio del mandatario.

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Tras afirmar que no permitirá elecciones que pongan en riesgo a su Gobierno, Daniel Ortega recibió críticas de la ONU, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica. Estas son las reacciones. (Foto Prensa Libre: EFE/ Presidencia De Nicaragua / Archivo).

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, cuestionó las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contra las elecciones libres y pidió que se reabra el espacio cívico y se restablezca el Estado de derecho.

"Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos", señaló Türk. Asimismo, lamentó que la expresión independiente de ideas y opiniones sea reprimida en Nicaragua "de forma sistemática".

El 19 de julio, Ortega cerró explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en Nicaragua al declarar que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.

"Aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder", indicó en un discurso durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista.

Türk recordó que al menos 46 personas continúan detenidas de manera arbitraria en Nicaragua por motivos políticos, así como la creciente represión contra la Iglesia católica y otras denominaciones religiosas.

También señaló la falta de información sobre el paradero del obispo Abelardo Mata, de 80 años, desde su detención el 29 de junio.

La Asamblea Nacional de Nicaragua comenzó el 21 de julio un plan de trabajo para preparar reformas a la Constitución y otras leyes con el fin de impulsar cambios que impidan que la oposición participe en elecciones.

Ortega ordenó a los diputados preparar leyes para que "le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán" competir.

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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, acusó a Ortega de haber mostrado su "verdadera naturaleza autoritaria".

Además, reiteró que Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, han "abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular".

"Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático", afirmó.

Panamá, por su parte, llamó a consultas a su embajador en Nicaragua tras rechazar las declaraciones de Ortega.

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La Cancillería panameña señaló que suprimir un derecho fundamental como el voto "representa un fuerte agravio" a los principios democráticos.

Las autoridades de Nicaragua criticaron la nota enviada por Panamá en la que anunció que llamó a consultas a su embajador en Managua.

Panamá instó a respetar los derechos civiles y políticos, preservar la vía electoral y garantizar las condiciones necesarias para que "todas las voces puedan participar libremente en la vida pública".

Costa Rica también reiteró "su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes".

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La oposición nicaragüense pidió a la comunidad internacional que "no permita que este régimen siga actuando con total impunidad".

Managua censuró la posición de San José, pero aún no ha reaccionado a la postura de Washington.

Ortega y Murillo, esta última fue vicepresidenta desde el 2017 y fue designada copresidenta en febrero del 2025 mediante una reforma constitucional, gobiernan Nicaragua en medio de denuncias de fraude electoral y de la eliminación de la oposición.

Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre del 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el período presidencial, por lo que, en teoría, estas se celebrarán en noviembre del 2027.

Ortega es un exguerrillero sandinista, de 80 años, que gobierna Nicaragua desde el 2007.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Redacción EFE

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