¿Bukele puede reelegirse en El Salvador? El panorama constitucional que beneficia al presidente

Nayib Bukele busca un tercer mandato consecutivo en El Salvador, luego de que el pasado 13 de julio el actual mandatario ganara la nominación para ser candidato presidencial de su partido, Nueva Ideas (NI).

El pasado lunes, NI dio a conocer que Bukele encabezó la votación para la candidatura presidencial bajo la leyenda de "presidente". Sin embargo, el partido no divulgó más datos, como los porcentajes de votos.

Esto, sumado a que en julio del 2025 se aprobó una reforma constitucional que consolidó la reelección presidencial indefinida, es un cambio que recientemente fue criticado por organizaciones internacionales.

Por ejemplo, la presidenta de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) criticó en redes sociales la "búsqueda" de Bukele por postularse nuevamente a la Presidencia.

"Países con reelección indefinida en América Latina: Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Que quede muy claro en qué club entra ahora Nayib Bukele", afirmó Carolina Jiménez.

Como respuesta, Bukele señaló que no solo los países que mencionó Jiménez tienen reelección indefinida, sino también Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza y Japón.

"Pero la idea es que suene mal", agregó el presidente en redes sociales.

Bukele también afirmó que "algunos alegan que la reelección indefinida viola la Constitución salvadoreña. Sin embargo, la Constitución fue reformada por una supermayoría legislativa, otorgada democráticamente por el pueblo salvadoreño en las urnas".

"Además, nuestras elecciones han sido observadas por miles de representantes internacionales. Ningún organismo multilateral, ni un solo país del mundo, ni de izquierda ni de derecha, ha declarado que no hayan sido elecciones libres, transparentes y democráticas", añadió.

Bukele también defendió la reelección indefinida al decir que "todos los países han modificado sus constituciones. Y en muchos casos esos cambios ocurrieron mediante guerras, golpes de Estado o procesos violentos, no por medio de una fiesta cívica en las urnas".

Las elecciones presidenciales en El Salvador serán en febrero del 2027 y, para que Bukele pueda inscribirse como candidato oficial, debe presentar su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El actual presidente debe presentar su candidatura entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre del 2026.

¿Bukele puede ser presidente por tercera vez?

Sí, la Asamblea Legislativa (Parlamento), dominada por el partido NI de Bukele, aprobó y ratificó en una sola jornada el 31 de julio de 2025 sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con lo que el presidente Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.

Esta reforma incluye elevar de los actuales cinco a seis años el período presidencial y suprimir la segunda vuelta en las elecciones.

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