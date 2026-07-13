Capturan en El Salvador a dos guatemaltecos: irrumpieron armados en una vivienda para secuestrar a una adolescente

Internacional

Capturan en El Salvador a dos guatemaltecos: irrumpieron armados en una vivienda para secuestrar a una adolescente

Una menor de 15 años fue rescatada por la Policía salvadoreña tras ser privada de libertad por tres personas armadas. Dos de los capturados son guatemaltecos.

|

time-clock

Agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador rescataron a una adolescente de 15 años y capturaron a tres presuntos implicados en el intento de secuestro, entre ellos dos ciudadanos guatemaltecos. (Foto: Prensa Libre, PNC de El Salvador).

Una adolescente de 15 años fue rescatada por la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador luego de haber sido presuntamente secuestrada por tres personas, entre ellas dos ciudadanos guatemaltecos, quienes irrumpieron armados en una vivienda del cantón El Matazano, en San Juan Opico, La Libertad Centro, según una publicación de Infobae.

De acuerdo con el informe oficial, los presuntos responsables amenazaron con un arma de fuego a la familia de la menor y la obligaron a salir de la vivienda antes de escapar en un vehículo.

Tras la denuncia presentada por los familiares, la PNC activó un operativo de búsqueda que permitió ubicar el vehículo utilizado por los sospechosos cerca del kilómetro 33.5 de la carretera Panamericana.

Las autoridades informaron que el automóvil presentó desperfectos mecánicos, por lo que los implicados lo abandonaron e intentaron escapar a pie junto con la adolescente por una zona montañosa.

La intervención de las Fuerzas Especiales y otras unidades policiales permitió rescatar a la menor sana y salva, además de detener a los tres sospechosos.

LECTURAS RELACIONADAS

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. (Foto Prensa Libre: EFE/ Rodrigo Sura).

¿Qué sigue para Bukele? Gana la candidatura de su partido y apunta a un tercer mandato en El Salvador

chevron-right
En septiembre de 2025, miembros de la Marina Nacional interceptaron la lancha en la que viajaban el guatemalteco Juan Raúl Velásquez y dos salvadoreños con un cargamento de cocaína. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta de X @FGR_SV)

Guatemalteco es condenado a 15 años de cárcel en El Salvador por transportar cargamento de cocaína

chevron-right

Dos guatemaltecos entre los capturados

La Policía identificó a los detenidos como Manuel N., de 32 años, y Luis N., de 39 años, ambos de nacionalidad guatemalteca, así como a María N., de 19 años, de nacionalidad salvadoreña.

Los tres permanecen bajo custodia mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del caso y su posible participación en otros hechos delictivos.

Qué dice la ley salvadoreña

El delito de secuestro está tipificado en el Artículo 149 del Código Penal de El Salvador y contempla penas de 15 a 20 años de prisión para quienes sean declarados responsables.

La legislación también establece que, cuando existen agravantes, como la participación de varias personas o daños ocasionados a la víctima, la condena puede aumentar hasta 50 años de prisión.

EN ESTE MOMENTO

Hombre fallecido tras ser atropellado por un bus en el Trébol de Vista Hermosa, zona 15 de Guatemala

Ligan a proceso y envían a prisión al conductor señalado de provocar accidente en Vista Hermosa

Right
etanol 3 productores de etanol e importación para mezclar en gasolinas

Etanol en gasolina: MEM define mezcla para el 2026 y 2027; y compras obligatorias en Guatemala

Right

La PNC señaló que la rápida denuncia de los familiares y la coordinación entre las distintas unidades policiales fueron determinantes para rescatar a la adolescente y capturar a los presuntos responsables.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

El Salvador Guatemaltecos en El Salvador Nayib Bukele PNC de El Salvador Secuestro 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM