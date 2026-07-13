Capturan en El Salvador a dos guatemaltecos: irrumpieron armados en una vivienda para secuestrar a una adolescente

Una adolescente de 15 años fue rescatada por la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador luego de haber sido presuntamente secuestrada por tres personas, entre ellas dos ciudadanos guatemaltecos, quienes irrumpieron armados en una vivienda del cantón El Matazano, en San Juan Opico, La Libertad Centro, según una publicación de Infobae.

De acuerdo con el informe oficial, los presuntos responsables amenazaron con un arma de fuego a la familia de la menor y la obligaron a salir de la vivienda antes de escapar en un vehículo.

Tras la denuncia presentada por los familiares, la PNC activó un operativo de búsqueda que permitió ubicar el vehículo utilizado por los sospechosos cerca del kilómetro 33.5 de la carretera Panamericana.

Las autoridades informaron que el automóvil presentó desperfectos mecánicos, por lo que los implicados lo abandonaron e intentaron escapar a pie junto con la adolescente por una zona montañosa.

Una adolescente de 15 años fue privada de libertad por estos sujetos, quienes con amenazas a punta de pistola sometieron a la familia para luego huir con la menor, en el cantón El Matazano, San Juan Opico, La Libertad Centro.



Al recibir la denuncia, de inmediato activamos un… pic.twitter.com/PXRqiVXipU — PNC El Salvador (@PNCSV) July 13, 2026

La intervención de las Fuerzas Especiales y otras unidades policiales permitió rescatar a la menor sana y salva, además de detener a los tres sospechosos.

Dos guatemaltecos entre los capturados

La Policía identificó a los detenidos como Manuel N., de 32 años, y Luis N., de 39 años, ambos de nacionalidad guatemalteca, así como a María N., de 19 años, de nacionalidad salvadoreña.

Los tres permanecen bajo custodia mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del caso y su posible participación en otros hechos delictivos.

Qué dice la ley salvadoreña

El delito de secuestro está tipificado en el Artículo 149 del Código Penal de El Salvador y contempla penas de 15 a 20 años de prisión para quienes sean declarados responsables.

La legislación también establece que, cuando existen agravantes, como la participación de varias personas o daños ocasionados a la víctima, la condena puede aumentar hasta 50 años de prisión.

La PNC señaló que la rápida denuncia de los familiares y la coordinación entre las distintas unidades policiales fueron determinantes para rescatar a la adolescente y capturar a los presuntos responsables.

Una adolescente de 15 años fue privada de libertad por estos sujetos, quienes con amenazas a punta de pistola sometieron a la familia para luego huir con la menor, en el cantón El Matazano, San Juan Opico, La Libertad Centro.



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