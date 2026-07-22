Daniel Siad: quién es el hombre vinculado a Jeffrey Epstein que fue hallado sin vida en las afuera de París

Daniel Siad, un supuesto captador de víctimas para explotación sexual del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en las afueras de París, donde residía, sin que se conozcan, de momento, las circunstancias precisas de su muerte, informó este miércoles la prensa francesa.

El hombre, nacido en Argelia hace 69 años, pero nacionalizado sueco y residente en la localidad de Colombes (al noroeste de París, en el departamento de Altos del Sena), era objeto de varias acusaciones de violación surgidas a raíz de la desclasificación de los archivos del caso Epstein a inicios de este año.

En esos documentos, el nombre del sueco aparece en miles de ocasiones. Se sospecha que captaba modelos en todo el mundo para ofrecerlas a Epstein. Siad negó las acusaciones y se presentaba como "un padre de familia".

El diario Le Parisien apunta a un paro cardíaco como probable causa de la muerte del sexagenario, cuyo cuerpo fue hallado sin vida por su compañera de piso, una mujer de 28 años, quien lo habría encontrado inerte en el suelo de la cocina.

La Justicia abrió una investigación para dilucidar las circunstancias del deceso.

For roughly a decade, Daniel Siad corresponded with Jeffrey Epstein about young women and teenage girls, sometimes describing them by their ages and nationalities and then offering to send Epstein photos, according to emails in the Epstein files. https://t.co/nsR39ySogF pic.twitter.com/kptuN707Kv — The Washington Post (@washingtonpost) July 22, 2026

Epstein tenía en París uno de los centros neurálgicos de su red de explotación sexual y era propietario de un lujoso apartamento en el número 22 de la exclusiva avenida Foch, en la capital francesa.

Por esta razón, la Fiscalía francesa abrió investigaciones sobre las ramificaciones locales del caso Epstein, tanto en relación con posibles delitos sexuales ocurridos en el país, en los que estaría implicado Siad, como por posibles delitos financieros.

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Daniel Siad, agente de modelos francés de 69 años relacionado con Jeffrey Epstein, fue encontrado muerto en su vivienda en Colombes, cerca de París. Las autoridades francesas abrieron una investigación para determinar la causa del fallecimiento y anunciaron una… pic.twitter.com/nHJwq3FF40 — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) July 22, 2026

Tras la muerte de Siad, la fiscal del Tribunal de París, Laure Beccuau, emitió un comunicado en el que precisó que las investigaciones sobre la red de personas en torno a Siad seguirán adelante.

"Hasta el momento, gracias a esta labor de análisis documental y a una convocatoria dirigida a las víctimas realizada por la Fiscalía de París, se han presentado o han sido identificadas 24 mujeres, las cuales han denunciado los hechos de los que han sido víctimas o han testificado sobre hechos que podrían haber sido cometidos tanto por Daniel Siad como por otros imputados", detalló.

Debido a la dimensión internacional del caso, Beccuau indicó que se ha enviado una solicitud de asistencia judicial a Estados Unidos y que también se colabora con Polonia por medio de Eurojust.

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