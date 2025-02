De cabeza y sin alas: avión se accidenta dentro de aeropuerto en Toronto, Canadá

Este 17 de febrero se registró un accidente que involucra un avión de la aerolínea Delta que ocurrió en el Aeropuerto Pearson, en Toronto, Canadá.

Por medio de su cuenta oficial de X, el aeropuerto afirmó que los equipos de emergencia se encuentran en el lugar el incidente.

"Toronto Pearson tiene conocimiento de un incidente en el aterrizaje de un avión de Delta Airlines procedente de Minneapolis. Los equipos de emergencia están respondiendo. Todos los pasajeros y la tripulación están localizados", señaló el aeropuerto.

Varias imágenes se han difundido en las redes sociales y muestran cómo el avión accidentado está totalmente volcado.

De forma preliminar las autoridades informaron sobre varias personas heridas, algunas de gravedad.

Toronto Pearson is aware of an incident upon landing involving a Delta Airlines plane arriving from Minneapolis. Emergency teams are responding. All passengers and crew are accounted for.