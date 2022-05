Debanhi Escobar: las fuertes acusaciones del padre de la joven contra la Fiscalía de Nuevo León tras la filtración de su segunda autopsia privada

“Ya me quitaron a mi hija, ya la asesinaron, ya la mataron, ya me esconden videos, ya no confío en la Fiscalía de Nuevo León. Exijo que se haga una depuración en la Fiscalía de Nuevo León, exijo que si el fiscal o el vicefiscal, es la gente que está filtrando esa información quiero su cabeza. Que se vayan y que se larguen de aquí porque no merecen ser gente que esté lucrando con la gente de Nuevo León, no se vale”, indicó este jueves por la noche.

Asimismo, Mario Escobar informó que este viernes 13 de mayo tendrá una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la corrupción que existe en Nuevo León y los malos manejos de la Fiscalía en el caso de Debanhi.

Lea también: Debanhi Escobar: cuáles son los motivos por los que la habitación 174 del motel Nueva Castilla podría ser vital en la investigación de su muerte

“No sé cuánto paguen, no sé cuánto les cobran, no sé qué está haciendo la Fiscalía en que yo confié. Pensé que iban a hacer las cosas bien, tuvieron miedo y les digo a la Fiscalía de Nuevo León por eso no les creen, porque son unos corruptos”, reveló Mario Escobar.

Para finalizar, el padre de Debanhi aseguró que el proceso sobre el fallecimiento de su hija era un documento de apenas cuatro hojas y reveló que faltaba mucha información que no fue investigada de la manera adecuada por parte de las autoridades.

Lea más: Debanhi Escobar: qué estaba haciendo “El Jaguar” la noche de la desaparición de la joven

“Es un documento donde les faltaba mucha información. El fiscal reconoció porque yo lo sé, reconoció que es un mugrero su necropsia sin estudios como un posible feminicidio ni estudios periciales de sangre, pruebas psicológicas y periciales, relativos a un estudio serio”, concluyó.

⚠️Truena Mario Escobar, papá de #DebanhiSusanaEscobarBazaldua contra la @FiscaliaNL por filtrar la autopsia independiente que mandó hacer la familia. pic.twitter.com/5wOp0ZU4cT — Ξnrique Hernández Alcázar🎙 (@EnriqueEnVivo) May 13, 2022

De acuerdo con información publicada por El País, la autopsia independiente solicitada por la familia de Debanhi reveló que la joven fue asesinada y sufrió abuso sexual previo a su muerte.

Le puede interesar: “Ofrezco mi vida para que esto cambie”: las emotivas palabras del padre de Debanhi Escobar ante la inseguridad que se vive en Nuevo León

Este documento también señaló que Debanhi fue golpeada varias veces en la cabeza y falleció antes de llegar a la cisterna donde fue hallada sin vida.

Mario Escobar entregó estos resultados a a Fiscalía de Nuevo León y días más tarde fueron publicados en un diario mexicano, situación que generó la especulación que el documento con la información sobre la segunda necropsia de la joven fue filtrado por alguna persona dentro de esta institución.