“¡Deben fabricar en EE. UU.!” La advertencia de Trump a Bombardier, fabricante de aviones de Canadá

El presidente Donald Trump ha advertido al fabricante de aviones canadiense, Bombardier, que no podrá vender sus vehículos en Estados Unidos a menos que los fabriquen en dicho país.

En un mensaje en las red Truth Social el mandatario criticó a la empresa al decir que sus productos "no son lo suficientemente buenos" y que muchos de sus ingresos provienen de EE. UU.

"¡BASTA YA DE VENDER PRODUCTOS DE BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS! ¡Sus productos no son lo suficientemente buenos! (…). Si quieren nuestro mercado, deben fabricar aquí y dejar de tratar a Estados Unidos como una alcancía", dijo Trump.

Las declaraciones de Trump tienen lugar horas antes de que entren en vigor los aranceles de Canadá, de hasta el 50 %, a productos estadounidenses.

"Viven a costa de los compradores, las empresas, los aeropuertos y los servicios estadounidenses, mientras que Canadá bloquea a nuestros grandes bancos y empresas en todo el país (…). ¡Es totalmente injusto y desleal!", agregó el presidente.

Los aranceles que impuso Canadá a EE. UU. tienen un valor de unos US$27 mil 600 millones de dólares canadienses (unos US$20 mil millones de dólares estadounidenses).

Los nuevos aranceles, que comenzarán a aplicarse a partir de las 00:01 hora local de este 8 de septiembre, serán del 15 %, 25 % o 50 %, dependiendo del producto.

NO MORE SELLING BOMBARDIER IN THE UNITED STATES! Their products aren’t good enough! Over 50% of their revenue comes from the United States — They live off American Buyers, American Companies, American Airports, and American Service — All while Canada blocks our GREAT American… pic.twitter.com/oIZZUbMkDx — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 7, 2026

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