Desaparición de Camila Mendoza Olmos: Autoridades localizan un cuerpo mientras continúa la investigación

La búsqueda de la joven Camila Mendoza Olmos, quien desapareció la mañana de Nochebuena en la cuadra 11,000 de Capian Spring, llevó a las autoridades a localizar un cuerpo a pocos metros de la vivienda de la joven.

En conferencia de prensa, el sheriff del condado de Bexar, en San Antonio, Texas, Javier Salazar, indicó a los periodistas que era muy pronto para determinar si se trataba de la joven, de 19 años.

Salazar agregó que, aunque el forense aún no ha determinado la causa ni la forma de la muerte del cuerpo localizado, las autoridades no sospechan que haya habido un crimen y que la persona pudo haber muerto por autolesión.

"Durante el curso de la investigación, desarrollamos cierta información de que pudo haber habido algunas ideaciones suicidas por parte de Camila antes, algunos signos de depresión no diagnosticados, hasta donde podemos decir", explicó el sheriff Salazar.

El sheriff agregó que esperan poder agilizar el proceso para obtener las respuestas “que la comunidad y todos han estado esperando”.

Cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo también se localizó un arma de fuego que, según Salazar, podría pertenecer a un familiar de Camila; sin embargo, aún no se han realizado comprobaciones ni pruebas para confirmar si el arma encontrada pertenece a algún familiar de la joven.

Según el medio estadounidense CBS, el hallazgo se produjo en un terreno de la empresa Burning Bush Landscaping Company, cerca de la esquina de Bent Cyn y FM 1560, un espacio que ya había sido revisado por las autoridades. Salazar explicó que, debido a la maleza alta y con la ayuda de un “pequeño ejército” de agentes del FBI, decidieron registrar el área nuevamente.

El cuerpo fue encontrado aproximadamente 10 minutos después de iniciada la búsqueda, indicó el agente.

¿Qué pasó con Camila Olmos?

La joven, de 19 años, salió de su casa alrededor de las 7 horas del 24 de diciembre, en la cuadra 11,000 de Capian Spring, en San Antonio, Texas, Estados Unidos, y desde entonces su familia y amigos no saben nada de ella.

La última vez que fue vista vestía una sudadera con capucha azul bebé y negra, pantalón de pijama azul bebé y zapatos blancos, informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del condado de Bexar describió a la joven como una mujer de aproximadamente 1.60 metros de estatura y con un peso cercano a 110 libras.

La búsqueda de Mendoza Olmos se ha extendido a México, específicamente al estado de Nuevo León, donde las autoridades emitieron alertas y esperan que la población colabore en este caso prolongado e intenso.

En una conferencia de prensa anterior, Salazar afirmó que hay suficiente información para sugerir que la joven se encuentra en “peligro inminente”. Sin embargo, según el medio NBC News, Texas suspendió su alerta clara para Olmos el martes por la noche.

Otras jóvenes desaparecidas

El lunes 29 de diciembre del 2025, la Policía del estado también reportó la desaparición de Sofia Gabriela Peters-Cobos, de 14 años.

La joven salió de su casa cerca de la intersección de la carretera Landon Ridge y Potranco, alrededor de las 19 horas, en las cercanías de la misma ciudad donde desapareció Mendoza Olmos.

Según el medio estadounidense New York Post, con Peters-Cobos sumaban tres adolescentes desaparecidas en una semana en el condado de Bexar.

La tercera joven desaparecida es Angelique Johnson, de 17 años, quien fue vista por última vez en Potranco Road.

Afortunadamente, la Policía del condado de Bexar reportó que Sofia fue encontrada con vida y en buen estado.