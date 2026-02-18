“Deseo que lo hubiésemos hecho antes”: de qué se lamentó Zuckerberg durante el juicio sobre adicciones a redes sociales

Este 18 de febrero, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, declaró ante un tribunal de Los Ángeles, en un juicio relacionado con las adicciones a las redes sociales, especialmente entre la población joven, y cómo plataformas como Instagram y Facebook fueron diseñadas deliberadamente para fomentar esa adicción.

Durante su declaración en el tribunal, el director ejecutivo lamentó que Instagram haya tardado tanto en tomar medidas para detectar a los usuarios menores de 13 años.

A pesar de asegurar que la plataforma ha implementado varias medidas, Zuckerberg admitió que "se podrían haber hecho mejor" las cosas.

Durante el juicio, el director ejecutivo se mostró reservado, según medios estadounidenses, pero mientras se desarrollaba la audiencia, empezó a mostrar señales de molestia.

Se trataría de la primera vez que el millonario director de 41 años acude a un tribunal para dirigirse de forma directa a un jurado sobre la seguridad de sus redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp).

Doce serán los miembros del jurado encargados de escuchar numerosos testimonios hasta finales de marzo.

Juicio por adicción a la redes sociales hace testificar a CEO de Meta, Mark Zuckerberghttps://t.co/X56TjqrdV3 — CNN en Español (@CNNEE) February 18, 2026

Posteriormente, deberán decidir si plataformas como YouTube o Instagram tienen algún grado de responsabilidad en la salud mental de una joven de 20 años, identificada como Kaley G. M., cuyo abogado sostiene que las redes sociales fueron diseñadas para fomentar un uso constante, hasta convertirse en una adicción.

Según declaraciones del abogado de la joven, Kaley habría comenzado a usar YouTube a los seis años, Instagram a los 11 y, más tarde, otras plataformas como TikTok o Snapchat.

Este no es el único caso vigente relacionado con redes sociales, ya que actualmente se desarrollan otros dos juicios similares en Los Ángeles, en los que se busca dar respuesta a múltiples denuncias que acusan a las plataformas digitales de fomentar cuadros de depresión, ansiedad y, en casos más graves, trastornos alimenticios o conductas suicidas.

En el proceso donde declarará Zuckerberg, se abordará específicamente el diseño de las aplicaciones digitales, los algoritmos y las opciones de personalización.

El pasado 11 de febrero, el primero en presentarse ante los tribunales para testificar fue el director de Instagram, Adam Mosseri, quien rechazó el concepto de “adicción a las redes sociales”.

En contraste, el ejecutivo prefirió utilizar el término empleado por Meta: “uso problemático de las redes sociales”.

“Estoy seguro de que he dicho que era adicto a una serie de Netflix cuando la veía hasta muy tarde en una sola noche, pero no creo que sea lo mismo que una adicción clínica”, señaló Mosseri.

Otro directivo llamado a testificar fue el de YouTube, Neal Mohan, pero la parte demandante optó por conversar telefónicamente con otro ejecutivo de la plataforma de videos.

