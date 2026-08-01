Despidos y temor a la deportación: el impacto del fin del TPS que afecta a trabajadores haitianos en EE. UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de EE. UU. alertó esta semana a los empleadores de que había puesto fin oficialmente a la protección humanitaria de unos 350 mil inmigrantes haitianos, lo cual ha causado despidos masivos que amenazan con interrumpir los viajes de verano y desestabilizar una serie de instituciones e industrias esenciales a lo largo de la costa este y en todo el medio oeste del país.

Según líderes sindicales y del sector, las residencias de ancianos despidieron a cientos de trabajadores, entre ellos, auxiliares de enfermería, asistentes de cocina y personal de limpieza. En aeropuertos como los de Fort Lauderdale, Florida, y Boston, Massachusetts, las empresas contratistas despidieron a decenas de trabajadores haitianos, incluidos conserjes, limpiadores de cabina y asistentes de sillas de ruedas, según informaron los dirigentes del sindicato Service Employees International Union 32BJ. En las escuelas de Florida, despidieron a jardineros, conductores de autobuses y otros empleados. Y en la Ciudad de Nueva York, decenas de guardias de seguridad fueron despedidos para luego ser recontratados, debido a la confusión sobre su elegibilidad para continuar trabajando, según informaron los dirigentes sindicales.

El revuelo se produce aproximadamente un mes después de que la Corte Suprema de EE. UU. autorizara a la administración de Trump a cancelar el programa humanitario conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), lo cual podría privar del permiso para vivir y trabajar en ese país a hasta 1.3 millones de migrantes procedentes de Haití, Siria y una docena de otros países. La Corte Suprema dictaminó que el programa para los haitianos, uno de los grupos más afectados, podría finalizar el lunes pasado. Sin embargo, los abogados de los haitianos beneficiarios del TPS argumentaron que las protecciones deberían mantenerse vigentes hasta que un tribunal inferior, que había impedido al gobierno de Trump poner fin al programa, reconozca formalmente la decisión de la Corte Suprema.

Decisiones inmediatas

A principios de esta semana, el DHS informó a los empleadores que consideraba que la "designación TPS para Haití... quedaba terminada y con efecto inmediato", y desde entonces las empresas han estado despidiendo trabajadores a pesar de que no existe ninguna orden que implemente el fallo de la Corte Suprema de los tribunales inferiores. En un comunicado, un portavoz del DHS afirmó que “los jueces activistas de tribunales inferiores están desafiando abiertamente a la Corte Suprema en este asunto, pero el resultado final será el mismo. Los haitianos con TPS no pueden ni podrán quedarse”. El comunicado añadía: "Durante demasiado tiempo, se ha permitido que el TPS funcione como un programa de amnistía de facto, a pesar de que el Congreso nunca tuvo la intención de que fuera permanente". Geoffrey Pipoly, quien representó a los haitianos en la Corte Suprema, acusó al gobierno de sembrar confusión en lugar de poner fin a las disposiciones del TPS de manera ordenada. “Lo que hemos visto en el comportamiento de —la administración— durante el último mes… es que están tratando de crear condiciones que simplemente no compensan a los empleadores a la hora de mantener a la gente empleada”, dijo Pipoly.

Se prevé que los sectores de servicios de alimentación, comercio minorista, almacenamiento, atención médica y cuidados de largo plazo para personas mayores se vean gravemente perjudicados en algunas ciudades donde muchos haitianos beneficiarios del TPS han vivido legalmente durante más de una década. La administración de Obama otorgó el TPS a los haitianos por primera vez en el 2010, después de que un gran terremoto desestabilizara el país y causara la muerte de cientos de miles de personas. “Creemos que la decisión de la Corte Suprema va a devastar industrias de las que la gente realmente depende, ya que en gran medida son atendidas por inmigrantes. Esto se aplica a los aeropuertos”, dijo Roxana Rivera, asistente del presidente de SEIU 32BJ, sindicato que representa a limpiadores, guardias de seguridad y personal aeroportuario en la costa este. “Será mucho más difícil cubrir estos puestos de trabajo esenciales”.

Una persona sostiene un cartel durante una manifestación este miércoles, frente al Tribunal Supremo en Washington (Estados Unidos). El Tribunal Supremo escucha los argumentos de las partes en el caso sobre el intento del Gobierno de Donald Trump de retirar el estatus de protección oficial (TPS) a 350.000 haitianos y unos 6.000 sirios que se encuentran residiendo en EE.UU. (Foto Prensa Libre: EFE/ Octavio Guzmán)

Según activistas, a medida que los despidos se extendían por las principales áreas metropolitanas como Miami y Nueva York, y por ciudades más pequeñas como Columbus, Ohio, y Allentown, Pensilvania, los haitianos recién desempleados buscaban desesperadamente quién cuidara de sus hijos, se mudaban a viviendas de una sola habitación y se refugiaban en sus hogares, temiendo una nueva ola de control migratorio centrada en su comunidad. El lunes último por la noche, trabajadores haitianos del aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood rompieron a llorar cuando les pidieron que entregaran sus credenciales. Marlene, de 47 años, madre soltera que ha trabajado como conserje del aeropuerto durante 12 años, dijo sentirse muy mal.

“Estoy en pánico. No puedo comer. No puedo dormir”, dijo Marlene, quien habló con la condición de que solo se revelara su nombre de pila. “Mi hijo se pregunta si, cuando vaya a la escuela, estaré allí cuando regrese a casa”. El Departamento de Aviación del condado de Broward, que administra el aeropuerto, no respondió a las preguntas sobre la situación de los empleados afectados. Sin embargo, el Departamento indicó que, hasta el lunes, 132 titulares de TPS haitianos trabajaban allí y que los contratistas que los emplean cuentan con cláusulas de "servicio ininterrumpido" para garantizar la continuidad de las operaciones. Helene O'Brien, directora sindical en Florida del SEIU 32BJ, afirmó que el sindicato ha perdido al menos a otros 140 trabajadores, en su mayoría conserjes, debido a las políticas migratorias anteriores de Trump. Algunos beneficiarios del TPS procedentes de Haití buscan nuevas protecciones, incluso en virtud de la ley de asilo, mientras que otros mantienen la esperanza de que un litigio o una legislación puedan cambiar el destino del programa, aunque los expertos afirman que es poco probable.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha declarado que los haitianos que pierden su estatus migratorio deberían ser deportados: "Sería una locura decir que los haitianos no pueden vivir en Haití. Es su país", dijo a los periodistas el mes pasado. Los opositores a la rescisión de estos contratos afirman que Haití no es seguro y advierten de que la expulsión de 200 mil trabajadores haitianos con TPS del mercado laboral ocasionará una disminución de la actividad económica y de los ingresos fiscales en las economías locales. El gobernador de Ohio, Mike DeWine —republicano—, declaró esta semana a CBS

News que los haitianos contribuyeron a la revitalización de la ciudad de Springfield, donde Trump acusó falsamente a los migrantes de esa procedencia de comer perros y gatos, durante la campaña presidencial del 2024.

“Creemos que la decisión de la Corte Suprema va a devastar industrias”. Roxana Rivera, asistente sindical

DeWine calificó de «error» la decisión de poner fin al TPS (Estatus de Protección Temporal).

“Estas son personas que han ayudado a Springfield a recuperarse”, dijo DeWine. “Los haitianos… vinieron allí porque había puestos de trabajo que no estaban siendo ocupados por otras personas”.

En los días previos a la cancelación, poderosos grupos empresariales presionaron a la administración para que retrasara la implementación del fallo de la Corte Suprema y estableciera un mecanismo para que los trabajadores recuperaran su estatus legal. La Asociación Nacional de Restaurantes y la Asociación de Atención Médica de Florida fueron algunas de las organizaciones comerciales que enviaron cartas al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, advirtiendo sobre las inminentes interrupciones operativas.

«Muchos de los empleados afectados son trabajadores con larga trayectoria, con autorización legal para trabajar y fundamentales para el funcionamiento de los restaurantes», declaró la Asociación Nacional de Restaurantes en una carta dirigida a Mullin. «Su partida podría eliminar de la noche a la mañana una parte sustancial de la fuerza laboral local del sector de la hostelería».

Este mes, el senador Ed Markey (demócrata por Massachusetts) presentó un proyecto de ley para restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos, advirtiendo que, de lo contrario, el país se enfrentaría a "un desastre en materia de atención médica".

En los últimos días, algunas residencias de ancianos han despedido a decenas de empleados, mientras que otras han reducido su plantilla. Un centro en Staten Island aumentó su bono de contratación de 2000 a 6000 dólares para atraer personal, mientras que otros cerraron alas de sus edificios y dejaron de utilizar camas. Otros incluso exploraron la posibilidad de reclutar trabajadores de reemplazo entre estudiantes de secundaria, según Katie Sloan, presidenta de LeadingAge, una asociación de proveedores de servicios para personas mayores sin ánimo de lucro.

“Perder a tantos empleados de golpe es increíblemente perjudicial”, dijo Sloan. “Y es devastador para los residentes que han estado cerca de estos cuidadores durante años”.

Augustine, de 30 años, se encuentra entre las personas que podrían perder su estatus de protección. Ella y su madre huyeron de Puerto Príncipe después de que el terremoto de 2010 destruyera su casa.

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Ahora Augustine —quien habló con la condición de ser identificada solo por su nombre de pila— trabaja como cuidadora en Cabrini of Westchester, una residencia de ancianos con 304 camas con vistas al río Hudson en Dobbs Ferry, Nueva York. Casi todas las mañanas, es la primera en saludar a nueve residentes, despertarlos, bañarlos, cepillarles los dientes y ayudar a algunos a desayunar y usar el baño. La mayoría de sus familias no los visitan con regularidad, comentó; una de ellas la llama "mi hija".

Cuando piensa en dejar su trabajo, Augustine —cuyos turnos fueron cancelados esta semana ante la inminente expiración de su permiso laboral— se preocupa por estos residentes. Sin embargo, prefiere irse por voluntad propia a que los agentes de inmigración llamen a su puerta, por lo que ella y su madre han decidido empezar a empacar en cuanto se confirme la pérdida de su permiso laboral.

Al preguntarle si tenía algunas palabras de despedida, Augustine respondió: "Gracias, Estados Unidos".

En Florida, donde reside casi la mitad de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de origen haitiano, el Distrito Escolar del Condado de Palm Beach despidió a cerca de 20 trabajadores haitianos, entre ellos conductores de autobús, conserjes y personal de cafetería, según informaron funcionarios del distrito escolar y del sindicato. "Todos los empleados del Distrito Escolar deben estar legalmente autorizados para trabajar en los Estados Unidos", declaró Steven King, portavoz del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach.

Afifa Khaliq, presidenta del sindicato SEIU Florida Public Services Union, que representa a esos trabajadores, dijo que ha tenido conversaciones "que uno nunca querría tener con un padre", diciéndoles que "hagan un plan para que sus hijos puedan al menos permanecer en entornos seguros mientras ustedes tal vez tengan que regresar a Haití ".

Una mujer haitiana de 58 años con Estatus de Protección Temporal (TPS) en West Palm Beach, quien habló bajo condición de anonimato por temor a ser blanco del ICE, fue despedida esta semana de dos empleos de tiempo completo. Madre soltera, trabajaba como auxiliar de enfermería certificada en una residencia para personas mayores y en otro empleo en el departamento de registros médicos para pagar la matrícula universitaria de sus dos hijos.

“No puedo hacer planes para afrontar esta noticia. Vivimos al día, de cheque en cheque”, dijo la mujer, que se encuentra en Estados Unidos desde el terremoto de 2010.

“En Haití no hay adónde ir”, dijo, y añadió: “Hay pandillas viviendo en mi casa en Puerto Príncipe”.