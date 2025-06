Detienen a sospechoso de asesinar a congresista demócrata, informan medios de EE. UU.

Vance Boelter, de 57 años, fue capturado en una zona rural donde un contingente de agentes locales, estatales y federales buscó durante todo el día, según el diario The New York Times y la cadena CBS News, que citan a funcionarios anónimos. Se espera que el gobernador del estado ofrezca una rueda de prensa.

Boelter, “un hombre blanco de 57 años“, considerado “armado y peligroso“, fue visto por última vez el sábado por la mañana “con un sombrero vaquero claro”, según la policía, que desplegó “cientos” de agentes en su búsqueda.

Supuestamente se dirigió en la madrugada del sábado a las casas de Hoffman y Hortman. En una foto compartida por las autoridades, Boelter aparece con un uniforme policial, y lo que parece ser una máscara de látex tocando el timbre de una casa.

El sospechoso, que huyó a pie tras un intercambio de disparos con la policía cerca de la residencia de Hortman, dejó en su coche un manifiesto, cuyo contenido no fue precisado por la autoridades, y una lista de funcionarios, entre ellos los dos afectados y otras figuras políticas del estado.

