El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) alertó la mañana de este jueves 26 de noviembre sobre tormentas, inundaciones y nevadas que azotarán EE. UU. este Día de Acción de Gracias, desde el sur hasta el norte y en ambas costas del país, mientras que en Nueva York y Nueva Jersey han decretado emergencias.

Frente a este escenario, en medio de un tráfico aéreo récord, el NWS advirtió que "una fuerte tormenta costera provocará vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras de gran magnitud" a lo largo de la costa este hasta el viernes 27 de noviembre, mientras que persistirá el riesgo de "lluvia excesiva" en toda la región.

Asimismo, el organismo meteorológico de EE. UU. previó tormentas en el océano Pacífico que afectarán la costa oeste de los Estados Unidos, incluidos los estados de California, Oregón y Washington, con lluvias, nevadas en las zonas montañosas, vientos, inundaciones costeras y fuerte oleaje hasta el próximo sábado 28 de noviembre.

Mientras tanto, además de las previsiones de nieve de moderada a intensa sobre el valle medio del Misisipi y los Apalaches, las alertas de congelamiento abarcan incluso los estados de EE. UU. fronterizos con México: Arizona, Nuevo México y Texas, región en la que el NWS pronostica tormentas eléctricas que producirán "lluvia muy intensa".

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Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, otros estados del sureste del país norteamericano, como Florida, Georgia y Alabama, tendrán un respiro después de más de una semana de inundaciones, debido al desplazamiento de las tormentas hacia el noreste del país, principalmente hacia Virginia, Pensilvania, Tennessee y Kentucky.

"Las lluvias intensas asociadas provocarán principalmente zonas localizadas de inundaciones repentinas, siendo las áreas urbanas, las carreteras, los arroyos pequeños y las zonas bajas los sectores más vulnerables", señaló el Servicio Meteorológico Nacional, la agencia encargada de emitir pronósticos del tiempo y alertas meteorológicas.

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De conformidad con el NWS, las tormentas en el noreste del país norteamericano han provocado declaratorias de emergencia en estados como Nueva Jersey y Nueva York, donde, por primera vez en sus 100 años de historia, se pospuso el desfile de Acción de Gracias de Macy's hasta el sábado 28 de noviembre, a las 8.30 horas de Guatemala.

Entretanto, en la costa oeste de los Estados Unidos, las autoridades de California, Oregón y Washington han pedido a la población que esté alerta ante el riesgo de inundaciones costeras, después de marejadas como la que el miércoles 25 de noviembre destruyó casi todo el muelle de la ciudad de Pacifica, al sur de San Francisco.

El mayor tráfico aéreo en 16 años

Todo esto sucede después de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) previera el miércoles 25 de noviembre el mayor tráfico aéreo en 16 años durante el período festivo de Acción de Gracias, con más de 417 mil vuelos, en medio de fallos técnicos, retrasos y escasez de controladores aéreos en casi todo el país.

A su vez, según estima la Asociación Americana del Automóvil (AAA, en inglés), más de 82 millones de estadounidenses viajarán casi 90 kilómetros desde sus hogares durante el Día de Acción de Gracias, uno de los días festivos más importantes y esperados del año, debido a que gira en torno a la familia, la gratitud y el inicio de las fiestas.