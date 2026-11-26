Lacy Jo Boles, una mujer de 43 años, fue declarada culpable del asesinato de su esposo en 2019, luego de decir a las autoridades que él había decidido quitarse la vida.

Un jurado en Georgia condenó a Boles por los delitos de homicidio en el curso de un delito grave y agresión con agravantes. El veredicto se anunció el pasado 24 de noviembre.

Los hechos se remontan al 22 de diciembre de 2019, cuando Boles llamó a las autoridades para avisarles de que su esposo «se había disparado».

Según Infobae, ella contó a las autoridades que intentó quitarle el arma a su marido y que, durante el forcejeo, él presuntamente se disparó.

Sin embargo, la autopsia realizada a su esposo, identificado como Daniel Akers, demostró que la supuesta lesión «autoinfligida» comenzaba en las fosas nasales y terminaba en la zona del cerebro.

Los fiscales a cargo del caso encontraron que la descripción que Boles dio sobre el supuesto suicidio de su marido no coincidía con los resultados de la autopsia.

Georgia woman Lacy Jolee Boles is standing trial for allegedly murdering her husband, Daniel Akers, and staging his death to make it appear he had taken his own life. Boles was arrested and charged with felony malice murder, murder, aggravated assault, making false statements and… pic.twitter.com/sPPMZJ9EkL — Court TV (@CourtTV) November 11, 2026

Posteriormente, el fiscal Jason Treadaway sostuvo que una de las hipótesis apunta a que Akers fue «emboscado y ejecutado dentro de su propio sótano».

De hecho, en noviembre de este año afirmó ante el jurado que la pareja era «volátil».

«Se amaban fuerte y peleaban fuerte. Cuando era bueno, lo era, y cuando no, era lo más bajo que se podían creer», dijo el fiscal, según Infobae.

El 21 de diciembre de 2019, un día antes de la muerte de Akers, la fiscalía afirmó que la pareja había discutido por temas de dinero.

After a little less than five hours of deliberations, a Georgia jury returned with a verdict in Lacy Boles’ murder trial, where she was accused of killing her husband, Daniel Akers, with a single gunshot. pic.twitter.com/mQK5I3oClP — Court TV (@CourtTV) November 25, 2026

Boles dijo a las autoridades que ella «fue empujada contra una pared y estrangulada por su propio esposo».

El fiscal aclaró que Akers había salido de la casa tras la discusión y que, cuando regresó, Boles se acercó a él y le disparó en la cara con una pistola calibre .22.

Añadió que la mujer había acomodado la casa para hacer creer que se trataba de un suicidio.

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