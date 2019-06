Donald Trump confirma que ordenó un ataque contra Irán pero después lo canceló

“Nos dispusimos a tomar represalias anoche en tres lugares diferentes (de Irán y) cuando pregunté cuántos morirán: ‘150 personas, señor’, fue la respuesta de un general. Diez minutos antes del ataque lo detuve”, dijo el gobernante en su cuenta de Twitter.

Trump dijo que esa respuesta no hubiera sido “proporcionada al derribo de un avión no tripulado”.

“No tengo prisa, nuestras fuerzas militares están restauradas y listas para la acción, son de lejos las mejores fuerzas militares del mundo”, agregó el gobernante en su mensaje, lo que deja abierta la puerta a una acción en respuesta por el derribo del dron.

En su serie de mensajes, Trump confirmó así una información divulgada la pasada madrugada por el diario The New York Times sobre una operación militar contra posiciones de radares y baterías de misiles iraníes que Trump suspendió cuando los aviones estaban ya en el aire y los buques en posición.

Trump ya autorizó dos ataques similares en 2017 y 2018 contra objetivos militares del Gobierno de Bashar al-Ásad en Siria.

….proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019