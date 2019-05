Trump anuncia envío de 1 mil 500 soldados más a Medio Oriente para contrarrestar a Irán

En medio de las tensiones con Irán, más elementos del Ejército de EE. UU. llegarán. (Foto Prensa Libre: EFE)

“Enviaremos un gran número de tropas, en su mayoría preventivas, y algunas personas muy talentosas están en camino a Medio Oriente en este momento”, dijo el mandatario, cifrando el total de tropas en unos 1 mil 500.

En este momento, miles de soldados del Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CentCom) se encuentran en Siria, Irak y Afganistán.

Hace unas semanas, Washington aseguró tener “indicios” de que Teherán estaba planeando atacar a las tropas estadounidenses por lo que ordenó el envío del portaaviones USS Abraham Lincoln y de cuatro aviones con capacidad nuclear a la zona.

“Tenemos el derecho de proteger a nuestras tropas”, dijo Shanahan, quien no quiso entrar en detalles sobre el número de soldados que podrían ser movilizados.

La semana pasada, el diario The New York Times publicó un artículo que afirmaba que la Casa Blanca estaría evaluando el envío de 120 mil soldados a la región, lo que fue desmentido por el propio presidente Donald Trump, quien no obstante afirmó que en caso de ordenar un despliegue sería muchísimo mayor.

La tensión en el golfo Pérsico ha aumentado desde que Washington anunciara en abril pasado el fin de las exenciones que había concedido a ocho naciones o territorios para que siguieran comprando petróleo a Irán pese a la retirada de EE.UU. del pacto nuclear con ese país.

