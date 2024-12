Donald Trump elige al economista Stephen Miran como su principal asesor económico

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este 22 de diciembre que nominará al economista Stephen Miran como director del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca para su segundo mandato, que arrancará el próximo 20 de enero.

Miran, miembro del Instituto Manhattan, un laboratorio de ideas conservador, ha sido muy crítico con la política económica de la Administración de Joe Biden y con el desempeño del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

“Steve trabajará con el resto de mi equipo económico para generar un gran crecimiento de la economía que beneficie a todos los estadounidenses“, declaró Trump en un comunicado.

El republicano destacó que Miran fue asesor de política económica en el Departamento del Tesoro durante su primer mandato (2017-2021) y que tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Harvard.

En un mensaje en redes sociales, Miran se declaró “sumamente honrado” por el encargo de Trump.

“¡Espero trabajar para ayudar a implementar la agenda política del presidente para crear una economía floreciente y no inflacionaria que brinde prosperidad a todos los estadounidenses!”, apuntó.

