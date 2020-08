Donald Trump le responde a Michelle Obama que él no estaría en la Casa Blanca, sino fuese por lo que hizo su esposo

En el cierre de la primera de cuatro jornadas de convención demócrata, celebrada por primera vez en formato virtual debido a la pandemia de covid-19, la ex primera dama Michelle Obama afirmó anoche que “Trump es el presidente erróneo para nuestro país… (y) no está a la altura del momento”.

El presidente, en su cuenta de Twitter, escribió: “Por favor, que alguien le explique a Michelle Obama que Donald Trump no estaría aquí, en la hermosa Casa Banca, sino fuese por lo que hizo su esposo, Barack Obama”.

Trump, asimismo, calificó como “falto de entusiasmo” el apoyo que la ex primera dama expresó para la candidatura presidencial de Joe Biden, quien fuera vicepresidente durante los mandatos de Obama (2009-2017).

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement…..

