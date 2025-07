Donald Trump no prevé ni descarta despedir al presidente de la Fed

El mensaje contradictorio de Trump, después de meses de ataques crecientes contra Powell, hizo que los rendimientos de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 30 años se dispararan por encima del 5%.

Los periodistas preguntaron a Trump si despedirá a Powell. “Hace un trabajo pésimo, pero no, no estoy hablando de eso“, contestó el presidente.

“No descarto nada, pero creo que es muy poco probable“, añadió.

Trump dijo que, en cualquier caso, podría hacer un cambio en la cúpula de la Fed cuando termine el mandato de Powell el próximo año.

Entre otras cosas Donald Trump acusa a Powell de no haber utilizado correctamente los fondos de renovación de los edificios de la Fed en Washington porque las obras ya han costado US$2 mil 500 millones, según la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca.

President Donald Trump is likely to fire Federal Reserve Chair Jerome Powell soon, a White House official said https://t.co/R6C7DFK5qY