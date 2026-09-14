Dos guatemaltecos son señalados de asesinar a su bebé en EE. UU.: ¿por qué habrían culpado a “Satanás”?

Una pareja de guatemaltecos ha sido señalada de asesinar a golpes a su bebé de dos meses en Maryland, mientras que han llamado la atención sus declaraciones al decir que el responsable del crimen fue "Satanás".

De acuerdo con lo recopilado por Univisión, los hechos ocurrieron el pasado 9 de septiembre, cuando la madre, identificada como Katerin Monzon Alvarado, la llevó a un hospital de Baltimore.

La mujer le habría dicho a los médicos que, tras darle de comer a su bebé, quedó boca abajo en una cama y dejó de respirar. Los médicos, a pesar de hacer maniobras de reanimación, no lograron salvar la vida de la bebé.

Sin embargo, el cuerpo médico se percató de que el cuerpo de la bebé presentaba moretones en zonas como los ojos y la mandíbula.

Por tanto, los médicos llamaron a las autoridades para investigar un supuesto caso de maltrato infantil.

Documentos judiciales recogidos por CBS News revelan que la bebé había sufrido múltiples fracturas en el cráneo, y un examen posterior halló un traumatismo craneoencefálico significativo y una hemorragia en el lóbulo frontal.

Tras ser detenidos, el padre, Óscar Pineda, habría dicho durante una audiencia que se celebró el pasado 11 de septiembre que "Satanás" había causado las lesiones a su hija.

El medio WJZ dijo también que el padre de la bebé afirmó que ella resultó herida "debido a una fuerza sobrenatural" y llegó a decir que "Satanás le cerró la puerta".

Por otro lado, la madre acusó a su otro hijo de dos años, ya que dijo que él saltó de la cama y cayó encima de la bebé.

Los padres declararon en la audiencia que, a pesar de darse cuenta de los moretones de su bebé, no fueron al hospital hasta que ella empezó a vomitar.

La jueza dijo durante la audiencia que tanto la madre como el padre representan "un peligro para la comunidad", y la fiscalía detalló que, al ser guatemaltecos, "representaban un riesgo extremo de fuga".

Además, la fiscalía señaló que la gravedad de las heridas de la bebé no pudo ser causada por una caída de la cama.

Ambos padres enfrentan cargos por abuso infantil, agresión y poner en peligro la vida de un menor, delitos que podrían llevar, según CBS News, a una condena de hasta 55 años de prisión.

Baltimore police say officers were called to MedStar Harbor Hospital on Sept. 9 for the death of a two-month-old girl.https://t.co/fDIuhQfMar — 7News DC (@7NewsDC) September 14, 2026

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