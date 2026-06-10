Durante una competencia escolar: los detalles de Karmelo Anthony, condenado por apuñalar a un joven en Texas

Este 10 de junio, un jurado de Collin, Texas, sentenció a 35 años de prisión a Karmelo Anthony, un joven de 19 años señalado de la muerte de Austin Metcalf durante un torneo deportivo en un suburbio de Dallas.

Anthony habría apuñalado a Metcalf durante un incidente ocurrido en abril del 2025, y el jurado rechazó los argumentos de la defensa del joven, que afirmó que actuó en defensa propia.

Los jurados también desestimaron otro argumento de la defensa de Anthony, según el cual el crimen fue producto de una "pasión repentina", y respaldaron los señalamientos de la fiscalía, que calificó el suceso como un "ataque sorpresivo".

El hecho ocurrió, según los testigos, cuando Anthony se sentó bajo una carpa que pertenecía al equipo de atletismo de la secundaria Memorial High School, debido a la lluvia.

En ese momento, Metcalf le habría pedido a Anthony que se retirara de la carpa y, cuando este se negó, los testigos señalan que comenzó a mostrar una "actitud agresiva", lo que provocó una discusión entre los dos jóvenes.

BREAKING: Karmelo Anthony has been sentenced to 35 years in prison.



Anthony was found guilty of murder on Tuesday for the stabbing death of Austin Metcalf at a high school track meet.



He will be eligible for parole after half time served. pic.twitter.com/ULkshPPvd5 — Fox News (@FoxNews) June 10, 2026

En medio de la discusión, Metcalf se habría burlado de Anthony, lo que provocó que el joven metiera la mano en su mochila y amenazara a Metcalf.

"Tócame y verás qué sucede", habría sido la advertencia que Anthony le hizo a Metcalf.

Karmelo Anthony is shown in a newly released mugshot following his murder conviction.



Anthony was found guilty in the 2025 stabbing death of Austin Metcalf during a high school track meet in Frisco, Texas.



A jury sentenced him to 35 years in prison following a trial that gained… pic.twitter.com/qjFsx4NhEF — Fox News (@FoxNews) June 10, 2026

Los testigos señalan que Metcalf hizo caso omiso de la advertencia y empujó a Anthony, lo que causó que el joven sacara una navaja de su mochila y apuñalara al otro joven en el pecho.

Según Telemundo, uno de los testigos señaló que Anthony, tras apuñalar a Metcalf, se sintió "destrozado emocionalmente" y decía que solo le estaba advirtiendo para que lo dejara en paz.

Este caso generó gran impacto e incluso algunas personas indicaron que tenía connotaciones raciales, debido a que Anthony es negro y Metcalf, blanco.

Sin embargo, el jurado del caso, así como los abogados defensores, reiteraron que la situación no tenía ninguna relación con aspectos raciales.

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