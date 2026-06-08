Quiénes eran las víctimas del avión estadounidense que se accidentó en República Dominicana

El pasado domingo 7 de junio, una aeronave ejecutiva estadounidense se accidentó cuando intentó efectuar un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto de República Dominicana.

De acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades, en la aeronave viajaban dos personas: el piloto y el copiloto. Su destino final era el estado de Texas.

Sin embargo, ambos fallecieron a causa del accidente.

Según un reporte del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), la aeronave era un modelo GALX con matrícula N318JF.

Respecto de las identidades, el medio Telemundo citó declaraciones de Claudio Martínez, vocero del IDAC, quien indicó que las víctimas eran Erick Javier Diago y Rudy Ghazal.

La aeronave se encontraba a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana y se precipitó mientras intentaba regresar al aeropuerto de esa localidad, situada a 125 kilómetros de Santo Domingo, según las autoridades.

#SUCESOS | 🇩🇴 NO ERA SU DÍA. El exreceptor de MLB Yadier Molina informó que el avión que se estrelló en La Romana, República Dominicana, se dirigía a Texas para recogerlo junto a su familia. El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente.

📹@Mikedeportes pic.twitter.com/Kswh23iOSE — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) June 8, 2026

La aeronave, registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, transportaba únicamente al piloto y al copiloto, según la información oficial.

En redes sociales se viralizaron varios videos en los que se observa el momento exacto de la colisión de la aeronave y cómo esta se incendió.

Lea también: “¡Alto, alto, alto!”: el audio del controlador aéreo antes del accidente en el aeropuerto LaGuardia













