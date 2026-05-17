Video muestra choque de aviones de combate durante festival aéreo en Idaho, Estados Unidos

Cuando ofrecían un espectáculo aéreo, dos aviones de combate de EE. UU. colisionaron este domingo 17 de mayo del 2026 en la base aérea de Mountain Home, en el estado de Idaho, EE. UU.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo las dos aeronaves vuelan a corta distancia cuando chocan en el aire, antes de desplomarse e incendiarse. En el proceso, se observa a cuatro tripulantes que despliegan sus paracaídas para ponerse a salvo.

Los organizadores del evento confirmaron en un comunicado publicado en Facebook que se produjo un “incidente aéreo” durante el espectáculo Gunfighter Skies. Señalaron que equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar. “Se está llevando a cabo una investigación y se brindarán más detalles a medida que estén disponibles”, indicó el mensaje.

Según medios internacionales, las aeronaves involucradas son un Boeing F/A-18E/F Super Hornet y un Boeing EA-18G Growler. Además, indicaron que los cuatro pilotos de la Armada habían sido encontrados “sanos y salvos”.

“Las tripulaciones pudieron eyectarse. Se encuentran a una milla al sur de donde está el humo. Los paracaídas aterrizaron”, citó el medio local Idaho Statesman a un presentador del espectáculo aéreo.

La base, conocida como los “Gunfighters” y sede del Ala de Combate 366 de la Fuerza Aérea de EE. UU., también anunció que sus instalaciones permanecerán cerradas por el accidente hasta nuevo aviso.

Además, las autoridades suspendieron el festival por el resto de la jornada y restringieron el acceso a la base aérea. La Policía de Mountain Home pidió que el público no se acercara al lugar.

El Gunfighter Skies es una celebración de la historia de la aviación que incluye demostraciones de vuelo y saltos en paracaídas. Según el periódico argentino La Nación, ya se registraron accidentes en ediciones anteriores.

“En el 2018 murió un piloto de ala delta durante una exhibición y, en el 2003, un avión Thunderbirds se estrelló en el mismo festival, aunque el piloto logró eyectarse con éxito”, indicó.

Hasta ahora no se han proporcionado más detalles sobre el accidente de este domingo 17 de mayo del 2026 ni sobre el estado oficial de las personas involucradas.