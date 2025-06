¿Cuántos aviones de guerra tiene Estados Unidos? La fuerza aérea más poderosa del mundo

Desde que la aviación de combate se incorporó en 1915 con la Primera Guerra Mundial y se perfeccionó en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial, la supremacía aérea ha sido uno de los principales objetivos de los países que más invierten en el brazo militar, como los Estados Unidos, que fundó la Fuerza Aérea del Ejército en junio de 1941.

El control del aire es crucial, y en los últimos años el mundo se ha percatado que algunos de los incidentes más tensos entre las naciones han tenido los cielos como protagonistas. Por esa razón, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, rama de las Fuerzas Armadas encargada de la guerra aérea, es considerada la más poderosa del mundo.

La Fuerza Aérea de EE. UU. avanza a pasos agigantados en el desarrollo de las aeronaves de nueva generación y actualmente lidera los cielos, debido a que posee más aviones que el resto de todas las potencias juntas. Por ello, la nación norteamericana está marcando la era de los modelos hipertecnológicos con capacidades avanzadas.

Como la fuerza aérea más sofisticada de todo el mundo, las autoridades de los Estados Unidos son conscientes de que dominar el cielo es un factor estratégico clave en la geopolítica actual, tomando en consideración que las fuerzas aéreas de Rusia y China se vuelven cada vez más potentes y compiten constantemente por el primer lugar.

Para el 2024, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía más de 12 mil 108 aeronaves en servicio, distribuidas en los tipos: A (Ataque a tierra), B (Bombarderos), C (Transporte de carga), E (Misiones electrónicas especiales), F (Cazas), H (Evacuación médica, búsqueda y rescate), K (Cisterna), L (Equipados con láser) y M (Multi-misión).

Los aviones tipo A, de ataque a tierra, están diseñados para atacar a los objetivos en el terreno y, a menudo, se utilizan para apoyo aéreo cercano de las tropas terrestres. Por su parte, los bombarderos de combate fueron creados para lanzar bombas, por lo que su capacidad para participar en un combate aéreo es extremadamente limitada.

Asimismo, los transportes de carga se encargan de la movilidad aérea, un activo que, según la Fuerza Aérea, adquiere importancia para responder a las emergencias. Por otro lado, los aviones de misiones electrónicas especiales se utilizan para mantener el espacio aéreo libre de enemigos y enviar información crítica a quienes la necesiten.

A su vez, el avión caza de las fuerzas aéreas es pequeño, rápido y muy ágil, lo que lo capacita especialmente para el reconocimiento aéreo y para el combate en el aire. En cambio, las aeronaves de evacuación médica, búsqueda y rescate se utilizan, tal y como indica su nombre, para asistir a las tropas que se encuentran sobre el terreno.

Los aviones cisterna están especialmente diseñados para poder almacenar combustible y reabastecer en vuelo a otras aeronaves más pequeñas y de menor radio de acción. Por su parte, los aviones equipados con láser utilizan un sistema de armas instalado a bordo, empleado principalmente para la eliminación de misiles balísticos enemigos.

Por último, los aviones especializados multimisión dan soporte a las operaciones especiales en todo el mundo. Estas aeronaves realizan misiones de infiltración, exfiltración y aprovisionamiento, por lo que han sido modificadas para poder observar y proporcionar información táctica sobre la composición y disposición de las fuerzas enemigas.

You can’t fight what you can’t see 👀#B2Spirit stealth bombers returned home to Whiteman AFB from a deployment to Diego Garcia, British Indian Ocean Territory.@US_STRATCOM @AFGlobalStrike @usairforce pic.twitter.com/OMK4VXHCYp